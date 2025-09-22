|
Pondelok 22.9.2025
Meniny má Móric
|Denník - Správy
22. septembra 2025
Ukrajinské drony útočili na oblasť, v ktorej sú krymské Putinove dače
Pri sanatóriu Foros neďaleko Jalty, ktoré podľa promoskovského gubernátora Krymu zasiahli ukrajinské drony, sa podľa ruského portálu Projekt nachádzajú dva letné domy
22.9.2025 (SITA.sk) - Pri sanatóriu Foros neďaleko Jalty, ktoré podľa promoskovského gubernátora Krymu zasiahli ukrajinské drony, sa podľa ruského portálu Projekt nachádzajú dva letné domy Vladimira Putina. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Gubernátor Krymu Sergej Aksionov v nedeľu večer uviedol, že terčom útoku bolo sanatórium Foros. Správy v sociálnych médiách však naznačili, že tam boli ubytovaní „veľmi dôležití hostia“. Ukrajinská pravda k tomu dodáva, že na webovej stránke sanatória sa uvádza, že 21. septembra bola reštaurácia Foros Hall zatvorená z dôvodu súkromnej akcie.
V blízkosti sanatória sa podľa médií nachádzajú štátne letné rezidencie, takzvané dače. Ruská politická elita tieto rezidencie navštevuje už od sovietskych čias. Web Krym.Realii informoval, že medzi Forosom a Jaltou sa nachádzajú štyri štátne dače a podľa portálu Projekt dve z nich prevzal Putin.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony útočili na oblasť, v ktorej sú krymské Putinove dače © SITA Všetky práva vyhradené.
