 Zo zahraničia

22. septembra 2025

Ukrajinské drony útočili na oblasť, v ktorej sú krymské Putinove dače


Krym ukrajinský útok dronmi vojna na Ukrajine

Pri sanatóriu Foros neďaleko Jalty, ktoré podľa promoskovského gubernátora Krymu zasiahli ukrajinské drony, sa podľa ruského portálu Projekt nachádzajú dva letné domy



russia_putin_84251 676x451 22.9.2025 (SITA.sk) - Pri sanatóriu Foros neďaleko Jalty, ktoré podľa promoskovského gubernátora Krymu zasiahli ukrajinské drony, sa podľa ruského portálu Projekt nachádzajú dva letné domy Vladimira Putina. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


Gubernátor Krymu Sergej Aksionov v nedeľu večer uviedol, že terčom útoku bolo sanatórium Foros. Správy v sociálnych médiách však naznačili, že tam boli ubytovaní „veľmi dôležití hostia“. Ukrajinská pravda k tomu dodáva, že na webovej stránke sanatória sa uvádza, že 21. septembra bola reštaurácia Foros Hall zatvorená z dôvodu súkromnej akcie.

V blízkosti sanatória sa podľa médií nachádzajú štátne letné rezidencie, takzvané dače. Ruská politická elita tieto rezidencie navštevuje už od sovietskych čias. Web Krym.Realii informoval, že medzi Forosom a Jaltou sa nachádzajú štyri štátne dače a podľa portálu Projekt dve z nich prevzal Putin.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony útočili na oblasť, v ktorej sú krymské Putinove dače © SITA Všetky práva vyhradené.

Krym ukrajinský útok dronmi vojna na Ukrajine
