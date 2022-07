Komédia Nádherná: Film rozpráva o ženách, ktoré bojujú so sebavedomím

Problémy vo vzťahoch, vo výchove detí či v kariére, ale aj boj s telesnými nedokonalosťami predstavujú tlak, ktorému čelia súčasné ženy. Sú to tiež témy, ktoré reflektuje v dramatickej komédii Nádherná nemecká herečka a režisérka Karoline Herfurthová. "Vložila do nej mnoho vlastných skúseností a obrovskú dávku nadhľadu," približuje distribučná spoločnosť Continental film nemeckú snímku, ktorú od štvrtka prináša do slovenských kín.





Frauke má po päťdesiatke a už si nepripadá dostatočne atraktívna, v čom ju utvrdzuje aj manželova nevšímavosť. Ich dcéra Julie bojuje s vlastným telom, ktoré potrebuje dostať do formy, aká jej umožní vysnívanú modelingovú kariéru. Dcéra Juliinej nadriadenej, študentka Leyla, rieši celkom iný problém - nechce sa meniť, práve naopak, túži byť prijatá taká, akou naozaj je. Juliina švagriná Sonja má za sebou dva pôrody a traumu zo zmien, ktoré na jej tele zanechali. Päticu hrdiniek, celkom rozdielnych žien, uzatvára Sonjina najlepšia kamarátka, učiteľka Vicky, ktorá je presvedčená, že ženy a muži si nikdy nemôžu byť skutočne rovnocennými. Jej teóriu však naruší kolega, ktorý by pre ňu v praxi rád znamenal viac.Karoline Herfurthová, režisérka, spoluautorka scenára i predstaviteľka jednej z postáv, si položila otázku, prečo je pre ženy často také ťažké milovať samy seba. "Je to široká oblasť, preto mi hneď napadlo, že musíme rozprávať príbeh viacerých generácií, aby sme zachytili čo najviac aspektov," vysvetľuje svoj prístup. Vo filme, ktorého ústredným bodom je podľa nej "tlak na telesno", sa jej podarilo ukázať, že nie je dôležité, ako vyzeráme, ale kto skutočne sme. "Prajem si, aby tento film na ľudí zapôsobil a aby si možno potom položili niekoľko otázok. Čo ma robí výnimočným? Čo ma robí šťastným? Bola by som rada, keby sme všetci trochu ubrali z tlaku, ktorý nám zaberá život - tlak na výkon, tlak očakávaní, tlak na to, aby sme vyzerali pekne. Bolo by to predsa nádherné, keby sme si všetci uvedomili, že o to nejde a že každý z nás je oveľa viac než to," dodáva filmárka.