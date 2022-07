Video: Filip Jančík začal sériu koncertných videí skladbou z filmu Gladiátor

Známy huslista Filip Jančík sa po vypredanom akustickom filmovom turné po celom Slovensku rozhodol počas prázdninových štvrtkov zverejňovať videá z koncertu v bratislavskej Starej tržnici na jeseň minulého roka. Sériu videí odštartoval vo štvrtok skladbou z filmu Gladiátor.





"Táto historická snímka je doslova kultová, film získal množstvo Oscarov a nesie so sebou silný príbeh. Ústredná skladba Now We Are Free diváka fascinuje i po rokoch, mňa určite tiež," vysvetľuje čerstvý tridsiatnik Filip Jančík dôvody, prečo sa rozhodol práve pre toto dielo.Počas nasledujúcich týždňov si prídu na svoje aj milovníci iných filmových žánrov. Ako avizuje rodák z Popradu, čaká na nich soundtrack z Harryho Pottera, Posledného mohykána, Hier o tróny a mnoho ďalších filmových titulov v inštrumentálnom prevedení.