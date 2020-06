Komerčné názvy vlakov sa postupne rušia – prehľad zmien cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy od 14. 6. 2020 v kocke

Na trati Lipany – Košice bude zavedené nové priame spojenie bez nutnosti prestupu



Reklamné názvy vlakov pomaly končia, nové názvy reprezentujú trasu vlaku



Vnútroštátna doprava



R 600 VÁH (Košice 04:07 – Bratislava hl. st. 09:47) – pôvodný názov MILA SEDITA;



R 601 VÁH (Bratislava hl. st. 06:13 – Košice 11:53) – pôvodný názov HORALKY SEDITA;



R 608 SPIŠAN (Košice 12:07 – Bratislava hl. st. 17:47) – pôvodný názov Žilinská univerzita;



R 611 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 16:13 – Košice 21:53) – pôvodný názov FIXINELA;



R 612 RUŽÍN (Košice 16:07 – Bratislava hl. st. 21:47) – pôvodný názov Metropolitní univerzita Praha;



R 613 RUŽÍN (Bratislava hl. st. 18:13 – Košice 23:53) – pôvodný názov Syr NIKA ČÍZ&GO.





IC 520 – IC 525 (Košice – Bratislava hl. st.);



RR 17764 Cassovia (Košice 18:07 – Bratislava hl. st. 23:53) – v súčasnosti je trasa vlaku skrátená po Trenčín;



RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:03) – predpokladané opätovné zavedenie vlaku od 1. 9. 2020;



R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37) – predpokladané opätovné zavedenie vlaku od 1. 9. 2020;





Os 8323, Os 8328, Os 8350 a Os 8351 (Stará Ľubovňa – Plaveč) budú aj naďalej zrušené bez náhrady;



Os 4470 a Os 4473 (Skalité – Skalité-Serafínov) – predpokladané opätovné zavedenie vlakov aj v pracovné dni po obnovení dopravy s Poľskom;



Os 5427 (Trenčianska Teplá – Trenčín) a Os 5428 (Trenčianska Teplá – Horné Srnie) budú aj naďalej zrušené bez náhrady až do 4. 9. 2020 (súvisí to s medzištátnymi spojeniami, ktoré tiež nepremávajú).





je od 18. 5. 2020 povinná rezervácia miest v 1. triede;



budú od 14. 6. 2020 postupne nasadzované aj reštauračné vozne.



Regionálna a prímestská doprava

Západné Slovensko – Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky samosprávny kraj



Os 5521 (Topoľčany 14:18 – Chynorany 14:31 | 14:32 – Prievidza 15:25);



Os 5024 (Prievidza 13:40 – Chynorany 14:28 | 14:36 Topoľčany 14:50 | 15:04 – Nové Zámky 16:46).





Os 5304 (Trenčín 05:31 – Mníchova Lehota 05:54 | 06:06 – Bánovce nad Bebravou 06:31 | 06:38 – Chynorany 06:54);



Os 5328 (Trenčín 17:42 – Mníchova Lehota 18:04 | 18:15 – Chynorany 18:57 | 19:00 – Topoľčany 19:14).



Stredné Slovensko – Banskobystrický a Žilinský samosprávny kraj



Vlak Os 6080 bude mať po novom zmenenú časovú polohu o 2 hodiny skôr (Zvolen os. st. 17:15 – Šahy 18:50) – pôvodný odchod zo Zvolena os. st. o 19:15, pôvodný príchod do Šiah o 20:55. Vďaka tomuto časovému posunu bude v Šahách vytvorený prípoj na smery Čata, Štúrovo a Bratislava.



Zmena časových polôh sa dotkne aj ďalších dvoch vlakov, vďaka čomu budú vo Zvolene vytvorené nové prípoje od troch vlakov diaľkovej dopravy na smer Šahy:



Os 6029 (Šahy 18:50 – Zvolen os. st. 20:31) – pôvodný odchod zo Šiah o 18:14, pôvodný príchod do Zvolena os. st. 19:55;



Os 6030 (Zvolen os. st. 19:07 – Šahy 20:47) – pôvodný odchod zo Zvolena os. st. o 18:31, pôvodný príchod do Šiah o 20:11.



Východné Slovensko – Košický a Prešovský samosprávny kraj

Diaľková vnútroštátna a medzinárodná doprava

Medzištátna doprava s Rakúskom



Od pondelka 15. 6. 2020 budú premávať tieto vlaky:



IC 44 (Košice 07:11 – Bratislava hl. st. 11:51 | 12:01 – Wien Hbf. 13:21);

IC 45 (Wien Hbf. 14:42 – Bratislava hl. st. 15:58 | 16:06 – Košice 20:42);

rjx 167 (Zürich HB 12:40 – Wien Hbf. 20:30 | 20:42 – Bratislava hl. st. 21:51);

všetky vlakové spojenia na linke Bratislava-Petržalka – Kittsee – Wien Hbf. – (Deutschkreutz);

všetky vlakové spojenia na linke Bratislava hl. st. – Marchegg – Wien Hbf.







Od utorka 16. 6. 2020 bude premávať vlak rjx 160 (Bratislava hl. st. 06:10 – Wien Hbf. 07:18 | 07:30 – Zürich HB 15:20).





REX 1978 (Mürzzuschlag 16:46 – Bratislava-Petržalka 19:44);



REX 1979 (Bratislava-Petržalka 06:11 – Mürzzuschlag 09:09).



Medzištátna doprava s Českom, Maďarskom, Poľskom a Ukrajinou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.6.2020 (Webnoviny.sk) -Dňom 14. 6. 2020 vstúpi do platnosti 2. zmena Cestovného poriadku 2019/2020. Pozrite si zmeny, ktoré sa udejú v železničnej doprave v rámci diaľkových vnútroštátnych a medzištátnych, ako aj regionálnych a prímestských vlakov.Od 2. zmeny Cestovného poriadku 2019/2020 dochádza k nasledovným zmenám v názvoch vlakov:Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) s krátkodobým prenájmom názvov vlakov končí. Názvy sa vracajú k pôvodne zaužívaným tradičným pomenovaniam, ktoré reprezentujú primárne geografickú charakteristiku trasy vlaku.Od 10. 5. 2020 premávajú vo vnútroštátnej doprave všetky spoje, výnimku tvoria nasledovné vlaky:Os 8520, Os 8529 a Os 8572 (Lipany – Plaveč – Čirč) budú aj naďalej zrušené bez náhrady;ZSSK informuje cestujúcich o tom, že vo vnútroštátnej doprave:Na tratidochádza k zmenám časových polôh dvoch osobných vlakov:K úpravám v rozsahu 7 minút došlo iba v úseku Chynorany – Topoľčany, a to z dôvodu koordinácie s autobusovou dopravou v železničnej stanici Topoľčany.Na traťovom úsekudochádza k zmene časovej polohy jedného osobného vlaku – Os 3110 (Trenčín 08:41 – Nové Mesto nad Váhom 09:08 | 09:26 – Vrbovce 10:28). K úprave (neskorší odchod z Trenčína o 10 minút, skrátenie prestoja v železničnej stanici Nové Mesto nad Váhom) došlo v úseku Trenčín – Nové Mesto nad Váhom, a to z dôvodu zmien pri vlaku komerčného dopravcu.Na tratidochádza k zmenám časových polôh dvoch osobných vlakov:K úpravám v rozsahu 3 – 5 minút došlo len v úseku Mníchova Lehota – Bánovce nad Bebravou (Os 5304), resp. Mníchova Lehota – Chynorany (Os 5328), a to z dôvodu požiadaviek manažéra železničnej infraštruktúry (Železnice Slovenskej republiky – ŽSR) súvisiacich s technológiou v jednotlivých železničných staniciach.Na žiadosť cestujúcich z regiónu stredného Slovenska dochádza na tratik nasledovným zmenám:Po dohode s manažérom železničnej infraštruktúry (ŽSR), objednávateľom dopravných výkonov (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) a v koordinácii verejnej dopravy s Banskobystrickým samosprávnym krajom bude na železničnej zastávkezastavovať ďalší vlak – Os 6044 (Zvolen os. st. 21:07 – Bzovská Lehôtka 21:34 | 21:35 – Krupina 21:49).Na tratidochádza k zavedeniu nového priameho spojenia bez nutnosti prestupu v železničnej stanici Prešov. Vlak Os 8553 (Lipany 06:20 – Prešov 06:58) bude z Prešova pokračovať ako vlak REX 1933 (Prešov 07:05 – Košice 07:34).Na tratinebudú v dňoch 4. 7. 2020 a 5. 7. 2020 vedené vlaky z dôvodu zrušenia Levočskej púte 2020.Vlaková doprava medzi Slovenskom a Rakúskom bude obnovená k 15. 6. 2020, a to nasledovne:Predpredaj rezervácií na vlaky IC 44 a IC 45 bude spustený od štvrtka 11. 6. 2020. Vo vlakoch IC 44 a IC 45 bude cestujúcim k dispozícii balená voda (0,5 l) a z dôvodu zvýšenia bezpečnosti s ohľadom na situáciu v súvislosti s COVID-19 sme pristúpili k poskytovaniu dennej tlače elektronickou formou. Zákazníkom v 1. triede bude poskytovaný aj teplý nápoj.Od 15. 6. 2020 bude na tratizavedený nový pár regionálnych expresov:Vlaky pôjdu v (6), (7), 26. 10. 2020 a 8. 12. 2020. Spojenie bude v lete atraktívne najmä pre fanúšikov vysokohorskej turistiky a v zime pre lyžiarov, keďže umožňuje cestovanie do blízkosti lyžiarskych stredísk Stuhleck a Hirschenkogel.Vlaková doprava medzi Slovenskom a Českom bola obnovená k 8./9. 6. 2020. Predpokladaný dátum obnovenia vlakovej dopravy medzi Slovenskom a Poľskom je k 22. 6. 2020, medzi Slovenskom a Maďarskom k 1. 7. 2020, medzi Slovenskom a Ukrajinou predbežne taktiež k 1. 7. 2020.Viac informácií tu:Informačný servis