Maďari môžu na Slovensku rozvíjať svoju kultúru, podľa Matoviča by sa mohli učiť aj po slovensky

12.6.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič OĽaNO ) počas svojej prvej návštevy Budapešti prisľúbil Maďarom, že na Slovensku budú môcť bez strachu používať svoj jazyk a rozvíjať svoju kultúru. Podľa vlastných slov chce, aby sa Maďari na Slovensku cítili ako rovnocenní občania. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii po rokovaní s maďarským premiérom Viktorom Orbánom Obaja sa zhodli, že pre ďalšiu spoluprácu oboch krajín je potrebné sústrediť sa na spoločnú budúcnosť a nie minulosť. Orbán zdôrazňoval, že pre Maďarov je kľúčové pre zachovanie národnej identity používanie ich jazyka a kultúry.Matovič viackrát zdôraznil, že chce, aby sa Maďari na Slovensku cítili ako doma. „Každému Maďarovi chcem sľúbiť a garantovať, že Slovensko vytvorí také zázemie maďarskej komunite na Slovensku, aby mohli bez strachu používať svoj jazyk a rozvíjať svoju kultúru," povedal slovenský premiér. Zároveň je ale podľa neho vítané, aby sa Maďari na Slovensku učili aj po slovensky.To z Maďarov podľa neho môže urobiť unikátny národ v rámci V4, ak budú rozumieť v podstate všetkým jazykom jej členských krajín. Znova zopakoval, že aj keď maďarská komunita nemá v slovenskom parlamente zastúpenie v maďarskej politickej strane, v jeho hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti je osem poslancov, ktorí ovládajú maďarčinu.Preto sa podľa neho Maďari žijúci na Slovensku nemusia báť, že v novozvolenom parlamente nemajú zastúpenie. „Slovenská republika nie je nepriateľský štát pre ľudí, ktorí rozprávajú inak ako po slovensky,“ dodal Matovič.Slovenský premiér zdôraznil, že stretnutie s maďarským premiérom sa nieslo v duchu hesla „minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách“. Ako však dodal, nemožno si pred spoločnou minulosťou zakrývať oči. „Kto ignoruje históriu je vystavený tomu, že ju bude musieť znovu prežiť,“ vysvetlil.Sám iniciatívne na rokovaní s Orbánom otvoril otázku Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá bola podpísaná 4. júna 1920 vo Versailles vo Francúzsku. Prevažná väčšina Maďarov ju roky cíti ako národnú krivdu a nespravodlivosť pre rozsah územných strát s troma miliónmi Maďarov oddelených hranicou od materského štátu. Sám Orbán povedal, že každá z krajín vníma túto udalosť inak.Matovič v kontexte dlhoročných napätých vzťahov medzi Maďarmi a Slovákmi pripomenul jeho nedávne gesto, keď pri výročí podpisu Trianonskej zmluvy pozval na Bratislavský hrad zástupcov Maďarov žijúcich na Slovensku. Zdôraznil, že je prvým slovenským premiérom, ktorý tak urobil.„Jeho ústretovosť v prípade maďarskej komunity na Slovensku neostala bez odozvy ani v Budapešti, ani u Maďarov žijúcich na Slovensku,“ komentoval Orbán. Pripomenul ale, že slovenská komunita v Maďarsku má oproti tej maďarskej na Slovensku štvornásobný rozpočet.Orbán počas celej tlačovej konferencii zdôrazňoval, ako je pre Maďarov dôležité udržať si svoj jazyk a kultúru. Zároveň tiež, že je za prehlbovanie spoločných vzťahov a pripomenul aj dôležité spoločné projekty.Jedným z nich je spoločný most medzi Komárnom a Komárom, ktorý bude v priebehu roka dobudovaný. „Prijal som premiérovu roku,“ povedal Orbán s tým, že Slovensko vníma ako prirodzeného partnera. Pripomenul, že Slovensko je tretím najväčším obchodným partnerom Maďarska a ich spoločný obchod je v objeme 10 miliárd eur.Obaja premiéri chcú spolupracovať aj v rámci V4. Ide pre nich o kľúčové európske zoskupenie, v ktorom si môžu krajiny navzájom pomáhať. Dokazuje to podľa nich aj diskusia o peniazoch z Európskej únie (EÚ).„Chudobným nemôžeme poskytnúť menej pomoci ako bohatým. To sa z morálneho hľadiska nedá prijať,“ povedal o pomoci EÚ po koronakríze Orbán.Za „správny projekt“ označuje V4 aj Matovič. Stredoeurópske zoskupenie by podľa neho malo držať spolu, „aby sme sa mali o koho sa oprieť v týchto dôležitých témach“.Slovenský premiér chce tiež v Budapešti organizovať podujatie podobné tomu, ktoré pod názvom „Viac ako sused“ organizuje maďarský veľvyslanec na Slovensku. Chce tak viac priblížiť slovenskú kultúru Maďarom.