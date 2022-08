Komerčné poistenie je dobré uzatvárať aj pred turistikou v slovenských horách

Od začiatku tohto roka zomrelo v slovenských horách už rekordných 30 turistov. Podľa Horskej záchrannej služby (HZS) je to najviac za posledných desať rokov. Pred odchodom na túru je podľa vyjadrení poisťovne Generali potrebné mať uzatvorené poistenie do hôr.

Allianz - Slovenská poisťovňa od začiatku roka eviduje 11 poistných udalostí z poistenia do hôr v celkovej výške takmer 8 000 eur. Najdrahší zásah, ktorý poisťovňa Allianz tento rok uhradila za škody na horách stál vyše 2 200 eur.

Náklady na pátranie

Poistenie do hôr

21.8.2022 (Webnoviny.sk) -O tom, že ísť na turistiku do hôr bez poistenia sa neoplatí, sa každý rok presviedča približne 2 500 turistov. V priemere toľko turistov totiž podľa HZS každý rok potrebuje záchranu či pomoc záchranárov v našich horách.„Všetky náklady spojené s pátraním, vyslobodzovaním osôb a poskytnutím prvej pomoci, vrátane transportu vrtuľníkom do zdravotníckeho zariadenia alebo k najbližšej sanitke kryje komerčné poistenie do hôr. Náklady za jeden zásah sa podľa rozsahu a dĺžky pátracej akcie pohybujú v stovkách až tisíckach eur,“ uviedla hovorkyňa Allianzu Lucia Strnad Muthová.Poistenie do hôr podľa Generali preplatí zásah Horskej záchrannej služby v horských oblastiach a jaskyniach všade tam, kde má horská služba pôsobnosť.Toto poistenie kryje samotnú záchranu a poskytnutie prvej pomoci , ale napríklad aj pátranie, ak sa stratíte v lese. V porovnaní s nákladmi vynaloženými na horský zásah je poistenie do hôr podľa Generali zanedbateľnou položkou.Na jeden deň si ho vie klient uzatvoriť pritom aj za necelé jedno euro, prípadne do dvoch eur, v závislosti od poisťovne.