Pripomienka augustových udalostí nikdy nebola taká dôležitá a aktuálna ako dnes, vyhlásil premiér Fiala

Českí politickí a vojenskí predstavitelia si v nedeľu pred budovou Českého rozhlasu v Prahe pripomenuli výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968.

Tohtoročnú spomienku ovplyvnila vojna na Ukrajine, ktorú počas pietnej akcie spomenuli viacerí vstupujúci. Informuje o tom spravodajský portál iRozhlas.cz.

Pripomienka udalostí

August 1968 je mementom

Sloboda a demokracia

21.8.2022 (Webnoviny.sk) -„Pripomienka augustových udalostí nikdy nebola taká dôležitá a aktuálna ako dnes,“ prízvukoval vo svojom prejave český premiér Petr Fiala a poukázal na to, že „ruské tanky stále jazdia po cudzej zemi“.Ako tiež uviedol, „vojna na Ukrajine môže pre niekoho znamenať koniec ilúzií, že ruský imperializmus odišiel spolu s komunizmom“. Česko je podľa jeho slov v neporovnateľne lepšej situácii, ako predtým.„Patríme do európskych štátov, chráni nás Severoatlantická aliancia. Predovšetkým sme hrdá nezávislá krajina, nie sme ničí satelit,“ vysvetlil predseda vlády.Podpredseda Senátu českého parlamentu Jiří Růžička povedal, že august 1968 je mementom aj v hesle, ktoré vtedy platilo, a to „Sme tu s vami, buďte s nami“.Podpredsedníčka Poslaneckej snemovne Věra Kovářová sa zas vyjadrila, že udalosti z augusta 1968 pripomínajú, že vzdať sa Rusku bez boja nemá zmysel, pretože cena za to bola obrovská.„Nemožno sa spoliehať na to, že naše bitky niekto vybojuje za nás. Musíme sa protivníkovi postaviť, až potom sa niekto postaví za nás,“ povedala Kovářová.„Aj keď nemusíme byť spokojní s vedením štátu, musíme si pripomínať, čo tu stále máme: slobodu a demokraciu. Musíme podporovať štáty, ktoré o svoju slobodu a demokraciu bojujú. Ukrajinu a všetky ostatné,“ vyhlásil primátor Prahy Zdeněk Hřib Počas noci z 20. na 21. augusta 1968 na územie Československa vstúpili armády piatich štátov Varšavskej zmluvy s cieľom zastaviť demokratizáciu režimu. Dvadsaťtri rokov trvajúca okupácia sa skončila v roku 1991.