Komici zo stand-up comedy show Silné Reči pokrstili prvé stand-up comedy CD na Slovensku Silné Reči – Zlaté hity desaťročia

Lujza a Šoko krstili CD Silné Reči – Zlaté hity desaťročia

CD Silné Reči – Zlaté hity desaťročia bude dostupné na predstaveniach, v obchodoch aj online

Komici odohrajú takmer 100 predstavení po celom Slovensku

Odštartovanie jubilejnej 10. sezóny si komici naplánovali skutočne veľkolepo. V priestoroch Bratislavskej Starej tržnice najskôr pokrstili svoje nové debutové CD a následne predviedli show pred takmer 900 divákmi.Vo svojom profesionálnom živote už Lujza aj Šoko prekročili hranice tejto show a dnes úspešne pôsobia v ďalších zábavných formátoch a televíznych projektoch. Stále však figurujú aj v zostave Silné Reči stand-up comedy show a počas krstu CD si s úsmevom zaspomínali na svoje začiatky. "V čase mojich prvých klubových vystúpení by mi ani vo sne nenapadlo, že nás Jano o pár rokov dotiahne na veľkú scénu a budeme baviť až 900 divákov," hovorí Lujza Garajová Schrameková. Talentovaná a pohotová komička, dnes žiadaná herečka a moderátorka, držiteľka dvoch ocenení OTO, manželka a matka, sa nebojí hovoriť o veciach na rovinu, pričom inšpiráciu nachádza aj v osobnom živote. Potvrdzuje to názov jej stand-upu "Ťažký život ženy", ktorý je taktiež súčasťou CD. "Verím, že toto CD si nájde svojich poslucháčov, pretože humor a nadhľad pomáha prekonávať nielen ťažké situácie," dodáva šibalsky Lujza. "Dnes môžem potvrdť, že cestu do slovenského showbiznisu mi otvorilo až účinkovanie v Silných Rečiach," zdôraznil počas krstu Juraj Šoko Tabaček. "Bol by som rád, aby všetci, ktorí majú radi humor, sledovali aj akým smerom sa dnes vyvíja, čo môžu počuť aj na tomto CD.”Výborne sa bavili aj prítomní hostia, humor sa tak stal dôvodom, prečo v pondelkový podvečer v priestoroch Starej tržnice prudko stúpla koncetrácia "celebrít” na meter štvorcový. Po krste totiž nasledovalo predstavenie " Otvorenie jubilejnej 10. sezóny ", ktoré si pozvané osobnosti vychutnali spolu s divákmi. Pre fanúšikov nechýbala autogramiáda a možnosť osobného stretnutia sa s komikmi."Keďže 10. sezóna je pre nás veľkou udalosťou, rozhodli sme sa to spolu s fanúšikmi osláviť aj vydaním tohto CD, ktoré je kompiláciou tých najlepších stand-upov poslednej dekády od všetkých našich 20 komikov. Samozrejme, najviac sa tešíme, keď sa s fanúšikmi budeme stretávať naživo na našich vystúpeniach po celom Slovensku. Všade tam bude možné kúpiť si naše CDčko,” vysvetľuje Jano Gordulič. CD si záujemcovia môžu zakúpiť aj online na www.silnereci.sk a taktiež v predajniach Panta Rhei, Martinus a vo vybraných predajniach Kaufland. Na CD nechýbajú okrem známych mien ako Jano Gordulič, Juraj Šoko Tabaček, Lujza, Michael Szatmary ani novšie mená: Marián Psár, Matej Makovický, alebo Jakub Zitron Ťapák. CD nadväzuje na tradíciu hovoreného slova Andera z Košíc či Strýca Marcina.Fanúšikovia Silné Reči stand-up comedy show sa v jubilejnej 10. sezóne môžu tešiť na predstavenia, ktoré sa tradične uskutočnia po celom Slovensku. Najbližšie ich môžu vidieť v Žiline, Malackách, a Trnave, no komici zavítajú aj do menších obcí ako Smižany, či Stará Ľubovňa. Konkrétne termíny sú uvedené na web stránke: www.silnereci.sk Viac informácií o komikoch a aktuálnych termínoch predstavení nájdete na web stránke: www.silnereci.sk Malá ochutnávka a viac info o CD: https://www.youtube.com/watch?v=kZb-ACSVGVE Sledovať, byť informovaní o novinkách a zabávať sa spolu so Silné Reči stand-up comedy show môžete aj na ich sociálnych sieťach: