OĽaNO: Internetový hazard sa privatizuje, zisky pôjdu súkromným firmám

Bratislava 26. septembra (TASR) – Nový zákon z dielne Ministerstva financií (MF) SR privatizuje internetový hazard. V súčasnosti má monopol na prevádzkovanie tohto typu hazardu štátny podnik, pričom časť výnosu ide do športu. Nová právna úprava však povoľuje, aby z internetového hazardu profitovali aj súkromné firmy. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Vláda novelu zákona o hazardných hrách na stredajšom rokovaní schválila.Podľa nej sa novelou sprivatizujehazardu, ktorým je internetový hazard. Môžu sa tým v budúcnosti výrazne znížiť zisky štátu, zdôraznila.priblížila Remišová s tým, že by to tak malo aj zostať.Remišová poukázala aj na to, že počet automatov postupne klesá, pričom zisky z internetového hazardu rastú.podotkla.Argument, že v súčasnosti unikajú zisky štátu z neregistrovaných prevádzkovateľov, podľa nej neobstojí.dodala s tým, že príkladom môže byť Česká republika, v ktorej si z 91 nelegálnych prevádzkovateľov kúpilo licenciu sedem.Vytvorenie nového úradu, ktorého výhradnou kompetenciou bude regulácia v oblasti hazardných hier, je podľa Remišovej škodlivé a spôsobí to zbytočný nárast byrokracie. Náklady na fungovanie tejto inštitúcie by mali podľa novely znášať prevádzkovatelia hazardných hier, podľa Remišovej bude teda financovaná ziskom z hazardu.skonštatovala.Nová inštitúcia navyše podľa nej nemá zabezpečenú nezávislosť.poznamenala s tým, že riziko ovládnutia regulačného úradu lobistickými skupinami je veľmi vysoké.Zákon podľa OĽaNO nezlepšuje ani postavenie obcí, pričom umožňuje, aby herne boli v blízkosti liečební alebo škôl a necháva na obce, aby sami rozhodli.dodala.