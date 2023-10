Komisár Mikloško zdôrazňuje potrebu zvýšenej ochrany migrujúcich detí, aj zabezpečenie zdravotných prehliadok

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Bratislave pre migračnú krízu sa komisár pre deti druhýkrát stretol so zástupcami ministerstva vnútra, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Úradu hraničnej a cudzineckej polície, UNICEF, UNHCR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, OZ Mareena, OZ Stopa a ďalšími organizáciami, ktoré sú aktívne pri riešení situácie utečencov na Slovensku.





17.10.2023 (SITA.sk) - Komisár pre deti Jozef Mikloško zdôrazňuje potrebuAko informoval Úrad komisára pre deti, aktuálne sa na území Slovenska nachádza 700 – 1000 utečencov, väčšinou Sýrčanov vrátane matiek s maloletými deťmi.Detský ombudsman ocenil prácu inštitúcií, ktoré riešia krízovú situáciu, no apeluje na zabezpečenie čo najdôstojnejšieho prístrešia pre matky s deťmi, aj s ohľadom na klesajúce teploty počas noci.Komisár sa preto obráti na ministerstvo zdravotníctva so žiadosťou o zabezpečenie zdravotných preventívnych prehliadok pre maloleté migrujúce deti.Súčasne vyzval Ministerstvo vnútra SR k zriadeniu preventívneho mechanizmu krízového riadenia, ktorý by sa zaoberal riadením procesov, v súvislosti s riešením podobných krízových situácií v budúcnosti