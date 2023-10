Lanovka do Lomnického sedla už nepremáva, dôvodom je jej technická údržba

17.10.2023 (SITA.sk) - Sedačková lanová dráha do Lomnického sedla vo Vysokých Tatrách je mimo prevádzky. Dôvodom je jej technická údržba.Podľa hovorcu horského strediska Mariána Galajdu by však ešte mohla byť spustená počas októbrových víkendov, no iba v prípade priaznivého počasia.Ako ďalej povedal pre agentúru SITA , v zimnej sezóne už bude slúžiť len pre lyžiarov.Lomnické sedlo je pre turistov sprístupnené len v letnej sezóne. Absolvovať turistickú trasu zo Skalnatého Plesa na Lomnické sedlo je možné výhradne v sprievode horského vodcu alebo na lanovke.V zime zase lyžiari čakajú na otvorenie najvyššie položenej zjazdovky na Slovensku v nadmorskej výške 2 190 metrov.Ide zároveň o najstrmšiu zjazdovku v Tatrách, jej prevádzka je však odkázaná výlučne na prírodný sneh. Určená je pre dobrých lyžiarov, ktorí počas nej musia prekonať prevýšenie 490 metrov, priemerný sklon je takmer 47 percent.