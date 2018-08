Komisár OSN: Aun Schan Su Ťij by mala pre rohinskú krízu odstúpiť

Utečenci z etnika Rohingov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. augusta (TASR) - Odchádzajúci vysoký komisár OSN pre ľudské práva, jordánsky diplomat Zajd Raad Husajn, vyhlásil, že mjanmarská de facto líderka Aun Schan Su Ťij by mala odstúpiť pre vlaňajšie násilné akcie armády proti moslimskej menšine Rohingov. Podľa neho sú snahy tejto držiteľky Nobelovej ceny mieru ospravedlniť to, informovala vo štvrtok stanica BBC.Jeho komentár prichádza po tom, ako OSN vyhlásila, že hlavní velitelia mjanmarskej armády by mali byť stíhaní pre možnú genocídu. Mjanmarsko to však odmieta s tým, že netoleruje žiadne porušovanie ľudských práv. Mjanmarská armáda, ktorá je obviňovaná zo systematických etnických čistiek, už predtým poprela akékoľvek pochybenie.OSN vo svojej pondelkovej správe obvinila Aun Schan Su Ťij, dlhoročnú líderku mjanmarského demokratického hnutia, z toho, že nedokázala zabrániť násiliu vo svojej krajine.povedal Husajn v rozhovore pre BBC. Hoci sa všeobecne pripúšťa, že 73-ročná politička nemá kontrolu nad ozbrojenými silami, čelí medzinárodnému nátlaku, aby údajnú brutalitu armády odsúdila.Mjanmarská armáda spustila tvrdé zásahy v Jakchainskom štáte minulý rok po tom, ako rohinskí militanti vykonali smrteľné útoky na policajné stanice. Od augusta 2017 tam zahynuli tisícky ľudí a vyše 700.000 Rohingov utieklo do susedného Bangladéša. Rohingovia sú moslimskou menšinou v prevažne budhistickom Mjanmarsku, kde sú považovaní za ilegálnych imigrantov z Bangladéša, a to napriek tomu, že v Jakchainskom štáte žijú už po celé generácie.Šíria sa i rozsiahle obvinenia z porušovania ľudských práv tejto minority vrátane dlhoročného bezdôvodného zabíjania, znásilňovania a vypaľovania krajiny.Nórsky Nobelov výbor v stredu vyhlásil, že Aun Schan Su Ťij nebude v súvislosti so správou OSN odobratá Nobelova cena za mier, ktorú jej udelili v roku 1991.uviedol tajomník Nórskeho Nobelovho výboru Olav Njölstad.Aun Schan Su Ťij podľa neho získala Nobelovu cenu za mier za svoj boj za demokraciu a slobodu až do roku 1991. Pravidlá upravujúce udeľovanie Nobelových cien ich odňatie neumožňujú, konštatoval Njölstad.