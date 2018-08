Balážová: Deti by mali dodržiavať školský režim pár dní pred výučbou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 30. augusta (TASR) – Rodičia by mali začať s deťmi dodržiavať školský režim už niekoľko dní pred začiatkom školy. Dôležité pritom je, aby bol školák oddýchnutý a vyspatý. Tvrdí to detská psychologička a výskumná pracovníčka Mária Balážová.povedala psychologička. Zároveň navrhuje, aby si rodičia s deťmi pred začiatkom školského roka sadli a porozprávali sa o tom, čo ich v danom roku čaká, napríklad i to, na akú mimoškolskú aktivitu by mohol školák chodiť.Podľa Balážovej je najmä pre prvákov veľmi dôležité, aby poznali prostredie, do ktorého pôjdu. Je dobré prejsť si s deťmi už v predstihu prípadné školské nástrahy.spomína Balážová.Deti by mali poznať prostredie, kam idú, teda ako sa napríklad dostanú do triedy či do jedálne. Podľa psychologičky je prvákom potrebné vysvetliť, že budú mať 45-minútovú hodinu, potom prestávku a to sa bude niekoľkokrát opakovať.povedala psychologička. Z rozhovorov by sa podľa nej nemali vynechávať ani nástrahy, ktoré deti môžu v škole stretnúť, napríklad šikanovanie.