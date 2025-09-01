|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2025
Komisár pre deti nesúhlasí so zámerom Huliaka zriaďovať štátne kasína, kroky ministra považuje za deštrukčné voči mladým
Hazard je nelátková závislosť, komisár pre deti preto nesúhlasí so zámerom ministra športu Rudolfa Huliaka (nominant
Zdieľať
1.9.2025 (SITA.sk) - Hazard je nelátková závislosť, komisár pre deti preto nesúhlasí so zámerom ministra športu Rudolfa Huliaka (nominant Smeru-SD). Ako detský ombudsman pripomenul, minister športu prišiel so zámerom zriaďovať štátne kasína. Umožnilo by to expanziu hazardu na území obcí, a to aj napriek ich nesúhlasu.
"Takýto postup na jednej strane zásadne oslabuje demokratické princípy samospráv, v ktorých nastupuje v posledných rokoch presne opačný trend, a to zavádzať do všeobecne záväzného nariadenia zákaz hazardu na ich území, a zároveň podkopáva úsilie spoločnosti chrániť deti a mladých ľudí pred rastúcimi nelátkovými závislosťami, medzi ktoré patria aj hazardné hry," vyhlásil komisár pre deti.
Šport by mal podľa detského ombudsmana zostať aj naďalej hodnotovo spojený so zdravím, disciplínou a férovosťou. Ako zdôraznil, spoločnosť od ministerstva športu očakáva rozvoj pohybových aktivít a možností pre deti a mladých, nie vytváranie priestoru na posilnenie patologických javov v spoločnosti.
"Len nedávno som apeloval na obmedzenie reklám na hazardné hry vysielaných v lukratívnom vysielacom čase priamo počas športových prenosov, ktorých divákmi boli aj deti. Preto absolútne nerozumiem krokom ministra športu. Spolu s psychológmi opakovane upozorňujeme na to, že práve deti a mladí ľudia sú najzraniteľnejší a najrýchlejšie podliehajú závislostiam, pričom gamblerstvo je jednou z najťažších závislostí a je nevyhnutné radikálne obmedziť hazard v jeho offline aj online podobách," zdôraznil komisár pre deti.
Kroky ministra športu považuje detský ombudsman za deštrukčné voči mladým. Opakovane pritom apeluje, že zdravie detí musí byť nadradené obchodným záujmom, či už ide o samotný hazardný priemysel alebo argument o výbere daní.
"Financie nesmú byť na vyššom rebríčku hodnôt ako mladá generácia, za ktorej výchovu sme zodpovední my všetci ako spoločnosť," dodal komisár pre deti a zdôraznil, že ministerstvo športu má byť garantom podpory zdravého životného štýlu, nie spolutvorcom prostredia, ktoré buduje závislosti a otvára dvere sociálnym tragédiám.
Komisár pre deti v tejto súvislosti upozornil, že Slovensko dnes čelí vážnym výzvam v oblasti duševného zdravia detí a mladých ľudí. "Rozhodnutia štátnych predstaviteľov by mali tieto fakty rešpektovať a neísť proti nim. Verejná moc má povinnosť chrániť najslabších, ku ktorým patria deti," dodal detský ombudsman, ktorý apeluje na predkladateľov návrhu, aby ho stiahli a rešpektovali mestá a obce, ktoré chcú chrániť svoje komunity pred hazardom.
"Apelujem na ministra športu, aby zvážil presne opačnú cestu, a to elimináciu hazardu v spoločnosti. Len tak možno zabezpečiť, že šport ostane symbolom zdravia a nie vstupnou bránou k závislostiam," uzavrel komisár pre deti.
Poslanci Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec v rámci novely zákona o hazardných hrách navrhujú umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie, ďalej navrhujú zrušenie zákazu prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, a tiež 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
"Cieľom návrhu zákona je tiež vyňatie národnej lotériovej spoločnosti spod pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým obec ustanoví nemožnosť umiestniť kasíno v budovách špecifikovaných v zákone o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude prevádzkovateľom hazardných hier v kasíne národná lotériová spoločnosť," uvádzajú predkladatelia.
Novela zároveň skracuje podľa predkladateľov neprimerane dlhú dobu na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Takisto umožňuje prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.
Zdroj: SITA.sk - Komisár pre deti nesúhlasí so zámerom Huliaka zriaďovať štátne kasína, kroky ministra považuje za deštrukčné voči mladým © SITA Všetky práva vyhradené.
"Takýto postup na jednej strane zásadne oslabuje demokratické princípy samospráv, v ktorých nastupuje v posledných rokoch presne opačný trend, a to zavádzať do všeobecne záväzného nariadenia zákaz hazardu na ich území, a zároveň podkopáva úsilie spoločnosti chrániť deti a mladých ľudí pred rastúcimi nelátkovými závislosťami, medzi ktoré patria aj hazardné hry," vyhlásil komisár pre deti.
Gamblerstvo je jednou z najťažších závislostí
Šport by mal podľa detského ombudsmana zostať aj naďalej hodnotovo spojený so zdravím, disciplínou a férovosťou. Ako zdôraznil, spoločnosť od ministerstva športu očakáva rozvoj pohybových aktivít a možností pre deti a mladých, nie vytváranie priestoru na posilnenie patologických javov v spoločnosti.
"Len nedávno som apeloval na obmedzenie reklám na hazardné hry vysielaných v lukratívnom vysielacom čase priamo počas športových prenosov, ktorých divákmi boli aj deti. Preto absolútne nerozumiem krokom ministra športu. Spolu s psychológmi opakovane upozorňujeme na to, že práve deti a mladí ľudia sú najzraniteľnejší a najrýchlejšie podliehajú závislostiam, pričom gamblerstvo je jednou z najťažších závislostí a je nevyhnutné radikálne obmedziť hazard v jeho offline aj online podobách," zdôraznil komisár pre deti.
Deštrukčné kroky
Kroky ministra športu považuje detský ombudsman za deštrukčné voči mladým. Opakovane pritom apeluje, že zdravie detí musí byť nadradené obchodným záujmom, či už ide o samotný hazardný priemysel alebo argument o výbere daní.
"Financie nesmú byť na vyššom rebríčku hodnôt ako mladá generácia, za ktorej výchovu sme zodpovední my všetci ako spoločnosť," dodal komisár pre deti a zdôraznil, že ministerstvo športu má byť garantom podpory zdravého životného štýlu, nie spolutvorcom prostredia, ktoré buduje závislosti a otvára dvere sociálnym tragédiám.
Výzva na zváženie opačnej cesty
Komisár pre deti v tejto súvislosti upozornil, že Slovensko dnes čelí vážnym výzvam v oblasti duševného zdravia detí a mladých ľudí. "Rozhodnutia štátnych predstaviteľov by mali tieto fakty rešpektovať a neísť proti nim. Verejná moc má povinnosť chrániť najslabších, ku ktorým patria deti," dodal detský ombudsman, ktorý apeluje na predkladateľov návrhu, aby ho stiahli a rešpektovali mestá a obce, ktoré chcú chrániť svoje komunity pred hazardom.
"Apelujem na ministra športu, aby zvážil presne opačnú cestu, a to elimináciu hazardu v spoločnosti. Len tak možno zabezpečiť, že šport ostane symbolom zdravia a nie vstupnou bránou k závislostiam," uzavrel komisár pre deti.
Poslanci Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec v rámci novely zákona o hazardných hrách navrhujú umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie, ďalej navrhujú zrušenie zákazu prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, a tiež 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
"Cieľom návrhu zákona je tiež vyňatie národnej lotériovej spoločnosti spod pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým obec ustanoví nemožnosť umiestniť kasíno v budovách špecifikovaných v zákone o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude prevádzkovateľom hazardných hier v kasíne národná lotériová spoločnosť," uvádzajú predkladatelia.
Novela zároveň skracuje podľa predkladateľov neprimerane dlhú dobu na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Takisto umožňuje prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.
Zdroj: SITA.sk - Komisár pre deti nesúhlasí so zámerom Huliaka zriaďovať štátne kasína, kroky ministra považuje za deštrukčné voči mladým © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dopravu v Trnave skomplikovala havária vodovodného potrubia uprostred križovatky, premávku riadi polícia – FOTO
Dopravu v Trnave skomplikovala havária vodovodného potrubia uprostred križovatky, premávku riadi polícia – FOTO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini: Ústavu nemáme len oslavovať, ale aj napĺňať. Je to jediná cesta k spravodlivému a modernému Slovensku
Pellegrini: Ústavu nemáme len oslavovať, ale aj napĺňať. Je to jediná cesta k spravodlivému a modernému Slovensku