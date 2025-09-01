|
Pondelok 1.9.2025
Meniny má Drahoslava
Denník - Správy
01. septembra 2025
Pellegrini: Ústavu nemáme len oslavovať, ale aj napĺňať. Je to jediná cesta k spravodlivému a modernému Slovensku
Ústava nemôže byť len textom na papieri, je potrebné jú napĺňať. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti
1.9.2025 (SITA.sk) - Ústava nemôže byť len textom na papieri, je potrebné jú napĺňať. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Ako pripomenul, Ústava SR je základný zákon, ktorý pred 33 rokmi položil pevné piliere nášho samostatného štátu.
Prezident zdôraznil, že ústava priniesla nielen právny rámec, ale aj istotu, že sa Slovensko vydalo cestou demokracie, slobody a vlastnej štátnosti. Ústava je podľa Pellegriniho dokument, ktorý umožnil zvládnutie aj ťažkých skúšok a politických zmien v posledných rokoch.
„Zároveň však platí, že ústava nemôže byť len textom na papieri. Musí žiť v každodennej realite ľudí – v podobe spravodlivého štátu, sociálnej istoty, rovnosti pred zákonom a úcty k občanom. Preto ju nielen oslavujme, ale aj napĺňajme jej ducha. Iba tak môžeme spoločne budovať Slovensko ako modernú, spravodlivú a sebavedomú krajinu, na ktorú môžeme byť všetci hrdí,“ uzavrel Pellegrini.
Slovenská ústava oslavuje dnes 33. výročie od jej schválenia poslancami národnej rady ešte v starej budove parlamentu na Župnom námestí v Bratislave. Ústavu Slovenskej republiky, najvyšší zákon suverénneho nezávislého štátu, prijali 1. septembra 1992 na 5. schôdzi Slovenskej národnej rady (SNR).
Tretieho septembra 1992 ju na Bratislavskom hrade podpísali predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír Mečiar. Ústavu tvorí súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, ktorý zaväzuje všetky orgány a občanov štátu. Väčšia časť ústavy vstúpila do platnosti 1. januára 1993, teda v deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Samostatný štát vznikol po rozdelení česko-slovenskej federácie.
Z právneho hľadiska je slovenskú ústavu možné charakterizovať ako rigidnú, pretože na jej prijatie či zmenu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov parlamentu. Takisto ide o ústavu písanú, ktorá zakladá demokratický a unitaristický charakter štátu. Dokument sa skladá z preambuly a deviatich hláv, ktoré sa venujú rôznym oblastiam fungovania krajiny.
