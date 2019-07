Komisárka pre deti im pomáha riešiť problémy a môže aj zachrániť život

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 17. júla (TASR) – Zamestnanci Úradu komisára pre deti už svojou prácou zabránili deťom spáchať samovraždy a podľa komisárky Viery Tomanovej sa v konkrétnom prípade neskôr dozvedeli, že po úprave rodičovských práv a povinností a režimu dieťaťa mladý človek funguje už v spokojnom živote.povedala pre TASR Tomanová.Spätná väzba od detí a ich blízkych je podľa nej veľmi dôležitá a pomáha tiež hľadať systémové riešenia problémov.tvrdí komisárka.Každý človek môže Úrad komisára pre deti upozorniť na to, že v jeho okolí sa deje maloletým deťom niečo zlé, ozýva sa dlhodobý, neutíchajúci, dennodenný plač či krik, nadávky a niekto znevažuje dôstojnosť dieťaťa. Komisárka na základe Dohovoru Organizácie spojených národov o právach dieťaťa chráni najlepší záujem dieťaťa a dohliada na dodržiavanie a ochranu práv dieťaťa.Spolupracuje s pediatrami, psychológmi a detskými psychiatrami, pedagógmi, prokuratúrou či políciou. Tiež s viacerými ministerstvami, Úradom verejného zdravotníctva, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, orgánmi územnej samosprávy, súdmi, poskytovateľmi sociálnych služieb, školami, reedukačnými zariadeniami, s centrami pre deti a rodiny, centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrami špeciálno-pedagogického poradenstva. Prácu ktoréhokoľvek z týchto orgánov však nemôže nahrádzať. Komunikuje aj s Centrom pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže a pri rodičovských únosoch detí do zahraničia alebo iných prípadoch s medzinárodným prvkom aj s veľvyslanectvami či verejnými ochrancami práv v iných krajinách.Podnet možno podať písomne, elektronicky (napríklad e-mailom) alebo osobne na úrade v Bratislave. Podľa zákona úrad nemôže prijať podnety doručené telefonicky.vysvetľuje Tomanová.priblížila. Niektorí členovia záchranných zložiek podľa nej kládli otázky, na ktoré vtedy zamestnanci úradu komisára nevedeli detailne odpovedať.dodala komisárka.V parlamente pravidelne čelí kritike opozície za to, že robí pre deti málo, čo Tomanová odmieta.