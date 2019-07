Poslanci schválili návrh zákona o rekonštrukcii Chrámu Matky Božej

Notre-Dame, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 17. júla (TASR) - Poslanci francúzskeho Národného zhromaždenia, dolnej komory parlamentu, odsúhlasili v utorok návrh zákona o rekonštrukcii parížskej katedrály Notre-Dame, ktorú pred tromi mesiacmi spustošil rozsiahly požiar. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že legislatíva predstavuje len začiatok kontroverzného a citlivo vnímaného procesu obnovy tejto kultúrnej pamiatky.povedal po schválení návrhu zákona francúzsky minister kultúry Franck Riester.Zákon si kladie za cieľ koordináciu opráv na Notre-Dame i spravovanie 850 miliónov eur, čo sú dary, ktorými na obnovu katedrály prisľúbili prispieť jednotlivci, rôzne komunity či firmy. Riester v tejto súvislosti oznámil, že Paríž dosiaľ z prisľúbenej sumy darov dostal len asi desať percent.Schválenie predmetnej legislatívy v parlamente spomaľovala opozícia, ktorá namietala, že vláda proces obnovy katedrály súri jednoducho preto, aby rekonštrukciu stihla do roku 2014, keď bude Paríž dejiskom olympijských hier.Na schválenie do dolnej komory parlamentu, v ktorom má väčšinu mandátov strana francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, sa návrh zákona vrátil po námietkach v Senáte. V mierne upravenej forme ho napokon v utorok v Národnom zhromaždení schválili, pričom zaň hlasovalo 91 poslancov, ôsmi boli proti a ďalší 33 sa hlasovania zdržali.Silný požiar v katedrále Notre-Dame vypukol podvečer 15. apríla. Začal sa na lešení postavenom kvôli prebiehajúcemu reštaurovaniu chrámu. Katedrála bola požiarom vážne poškodená: strecha nad hlavnou loďou sa prepadla dovnútra spolu so štíhlou vežou postavenou na hrebeni strechy nad presbytériom katedrály, tzv. sanktusníkom.Požiar ikonickej katedrály - Chrámu Matky Božej - bol šokom pre celý kultúrny svet. Francúzsky prezident Emmanuel Macron následne prisľúbil obnoviť Notre-Dame do piatich rokov, čo však mnohí odborníci považujú za nereálne.Katedrála Notre-Dame sa stavala v rokoch 1163-1345. Každoročne ju navštívi 14 miliónov ľudí. Turisti k tejto pamiatke, ktorej požiar na sláve len pridal, prúdia aj teraz, hoci do jej bezprostrednej blízkosti sa nevedia dostať, keďže jej okolie je verejnosti pre zvýšenú koncentráciu olovených častíc stále neprístupné.