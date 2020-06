Komisárka pre deti Tomanová očakáva odvolanie z funkcie, dôvod považuje za „veľmi vágny“

Navrhujú dôvody na odvolanie

Na úrade musí byť dôveryhodná osoba

23.6.2020 - Komisárka pre deti Viera Tomanová si myslí, že poslanci z radov vládnej koalície chcú predložiť návrh na jej odvolanie z funkcie. „Myslím si, že určite áno,“ reagovala Tomanová na otázku agentúry SITA, či si myslí, že poslanci vládnej koalície plánujú jej odvolanie na základe predloženej novely zákona, o ktorej má rokovať parlament.Poslanci Ondrej Dostál (SaS) a Vladimíra Marcinková (Za ľudí) navrhujú v zákone nové dôvody, kedy je možné odvolať komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. „Platná právna úprava neumožňuje jeho odvolanie napríklad v prípade porušovania zákonov alebo takého konania, ktoré vyvoláva dôvodné pochybnosti o celkovej spôsobilosti vykonávať verejnú funkciu,“ tvrdia poslanci v dôvodovej správe k návrhu novely zákona.Poslanec Dostál nepotvrdil, ale ani nevylúčil, že by Tomanová mohla čeliť odvolaniu. „Osobne nie som veľmi spokojný s tým, ako komisárka Tomanová pôsobí. Ale nebudem sa vyjadrovať k tomu, či dáme alebo nedáme návrh na odvolanie,“ povedal agentúre SITA Dostál.V návrhu zákona sa hovorí, že komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je možné odvolať, ak porušuje zákon. Ďalším dôvodom má byť, ak koná spôsobom, ktorý vyvoláva alebo je spôsobilý vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.Tomanová povedala, že s prvým navrhovaným dôvodom na odvolanie o porušovaní zákona nemá problém, ale druhý dôvod je podľa nej „veľmi vágny“. „Myslím si, že nie je vágny. Môžeme sa baviť o konkrétnej formulácii. Na čele takéhoto úradu musí byť dôveryhodná osoba, nie osoba, o ktorej sú vážne pochybnosti, akým spôsobom vykonáva svoju funkciu,“ mienil Dostál.Poslanci ľudskoprávneho výboru parlamentu boli koncom mája na prieskume v úrade komisárky pre deti. Tomanová bola v tom čase práceneschopná, prieskum preto poslanci prerušili. Neskôr v ňom pokračovali aj v neprítomnosti komisárky. „Najprv to vyzeralo, že nám pracovníci jej úradu nebudú ochotní poskytnúť ďalšie informácie, kým je neprítomná. Potom zmenili názor, pustili nás dnu, niektoré informácie poskytli, niektoré informácie sľúbili poskytnúť, ale dosiaľ ich podľa mojich vedomostí neposkytli,“ priblížil Dostál. Podľa neho prieskum ešte nie je dokončený a jeho výsledky „budú dôležité pre to, či sa rozhodneme niečo ďalej robiť“.