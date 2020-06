V obci Pichne po záplavách pomáhajú vojaci, vytvoria aj náhradné premostenie

Spevňujú brehy riečky

23.6.2020 - Práce na odstraňovaní následkov povodní, ktoré v obci Pichne v okrese Snina počas víkendu spôsobili opakované prívalové vlny, pokračujú. V utorok do obce prišla na pomoc aj armáda. Stále je vyhlásený 3. povodňový stupeň a mimoriadna situácia.Ako agentúru SITA informoval starosta obce Július Baník, v prácach na sanácii ciest pokračujú s vlastnou technikou pracovníci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Tým na odstránenie následkov povodní v obci odsúhlasili v pondelok krajskí poslanci 600-tisíc eur. Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku naďalej čistia koryto miestneho potoka. V utorok sa k nim pridali so svojou technikou aj vojaci.„Oni nám pomáhajú s tým, čo by sme sami nedokázali. Panely, ktoré povytrhávala voda, dávajú na miesto a kde sú nánosy, tam odkrývame potok a tieto nánosy vyberáme. Dnes sa bude robiť do večera a myslím si, že všetko sa to nespraví, pretože to sa nestihne,“ uviedol Baník.Ako v tejto súvislosti informoval agentúru SITA hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič, v obci Pichne zasahuje 28 vojakov z útvarov z Michaloviec, Rožňavy a Prešova, ktorí pomocou ťažkých ženijných strojov ženijnej roty z Michaloviec a Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany z Rožňavy odstraňujú naplavené prekážky a spevňujú brehy miestnej riečky.Zároveň špecialisti Pozemných síl OS SR a Národného centra vojenskej dopravy v spolupráci so Slovenskou správou ciest pripravujú presun mostného tanku MT-55A ženijného práporu zo Serede a mostovky zo ženijnej roty z Michaloviec, pomocou ktorých vytvoria náhradné premostenie spájajúce časti susednej obce Zubné. „Vzhľadom na hmotnosť súpravy, ktorá je takmer 70 ton, je potrebné zvážiť trasu presunu tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcej cestnej infraštruktúry,“ uviedol veliteľ posádky Michalovce Roman Bobáľ. Ženisti spolu s miestnymi hasičmi a vodohospodármi zároveň upravujú brehy a pätky strhnutého mosta, aby bolo čo najskôr zabezpečené cestné spojenie.Starosta obce Pichne Július Baník dodal, že si netrúfa odhadnúť, koľko budú práce na odstraňovaní následkov povodne trvať. „To naozaj ešte neviem povedať. Ale vodohospodársky podnik tu bude asi dlho, lebo tu treba všetky, aj tie bočné potoky, prečistiť. Bude trvať dlhšie, kým sa to všetko spraví,“ uviedol s tým, že situácia sa v obci aktuálne ustálila. „Robíme všetko pre to, aby znovu niečo neprišlo a aby bolo koryto sprietočnené,“ dodal.Obec podľa starostu zatiaľ nemá vyčíslené ani vzniknuté škody. “Je to veľmi ťažko určiť. Máme poničenú celú miestnu komunikáciu, celkom vytrhaný asfalt, chodníky, ktoré máme urobené cez projekt, povytrhávané panely, zámkovú dlažbu a podobne,“ uviedol s tým, že poškodené sú aj majetky obyvateľov obce. „Každého sa to dotklo, niekoho menej, niekoho viac. Niet domácnosti, ktorá by nebola poškodená,“ zdôraznil Baník s tým, že škody si ľudia už začali uplatňovať v poisťovniach. Obec zároveň zriadila transparentný účet určený na pomoc. Jeho číslo je SK51 0900 0000 0051 7125 2512.