Komisárka RE: Bosna by mala zatvoriť neprijateľný utečenecký tábor

Migrant stojí pred stanmi v utečeneckom tábore Vučjak pri meste Bihač ležiacom na severozápadne Bosny a Hercegoviny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sarajevo 3. decembra (TASR) - Bosna a Hercegovina by mala bezodkladne zatvoriť dočasný utečenecký stanový tábor Vučjak ležiaci pri meste Bihač neďaleko hraníc s Chorvátskom. V opačnom prípade hrozí, že ľudia, ktorí tam žijú, cez zimuUviedla to v utorok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová, ktorú citovala agentúra AFP.Tábor Vučjak zriadili v júni bosnianske úrady na niekdajšej skládke odpadu a tiež neďaleko oblasti, v ktorej bolo počas občianskej vojny mínové pole. Podľa AFP v ňom žije v provizórnych stanoch asi 600 ľudí. V tábore sa pritom nekúri a v noci teploty klesnú aj pod nula stupňov Celzia.povedala novinárom Mijatovičová počas utorňajšej návštevy tábora, ktorú podnikla deň po tom, ako v oblasti začalo snežiť.dodala.V tábore nie je tečúca voda, elektrina ani poriadne toalety. Príslušníci bosnianskej pobočky Červeného kríža rozdávajú migrantom, ktorí v ňom žijú, denne jedno až dve jedlá.Migrantov, ktorí sa túlajú po meste Bihač, úrady pravidelne vracajú nazad do tábora. Robia tak pre nedostatok prijímacích centier riadených Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) v oblasti, v ktorých je možné ubytovať len 3500 ľudí. Práve mesto Bihač a okolitý región sa stali tranzitnou oblasťou pre migrantov z Blízkeho východu a Azie pokúšajúcich dostať sa do západnej Európy.uviedla Mijatovičová, ktorá sa v tomto týždni chystá navštíviť aj ďalšie tábory pre migrantov v Bosne a rozprávať sa s miestnymi predstaviteľmi.dodala.Úrady v etnicky rozdelenej Bosne sa dosiaľ nevedia dohodnúť na tom, kde by mali nové centrum pre migrantov zriadiť. Viaceré návrhy, ktoré v tomto smere avizovali pre Unsko-sanský kantón, v ktorom leží aj Bihač, Európska únia - financujúca tábory vedené IOM - odmietla.Do Bosny prišlo za ostatné dva roky podľa úradov vlády ilegálne vyše 52.000 migrantov. Väčšina z nich pokračovala po prechode cez krajinu ďalej do západnej Európy.