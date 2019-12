Turecko deportovalo piatich Nemcov podozrivých z terorizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Instanbul 4. decembra (TASR) - Piatich nemeckýchdeportovali z Turecka do Nemecka. V utorok večer o tom informovalo turecké ministerstvo vnútra, píše agentúra DPA.Vo vyhlásení sa ďalšie podrobnosti neuvádzajú. Podľa neho proces deportácií zahraničných bojovníkov z Turecka späť do vlastí, ktorý sa začal 11. novembra, pokračuje.Ankara trvá na tom, že nie je hotelom pre členov extrémistických skupín. Turecko taktiež tvrdí, že týchto ľudí bude deportovať aj v prípade, pokiaľ im v krajine, odkiaľ pochádzajú, zrušili občianstvo.Agentúra DPA získala medzičasom informácie o podozrivej príslušníčke extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá sa aj so svojimi štyrmi deťmi chystá pristáť v Nemecku. Žena mala podľa správy DPA do Nemecka pricestovať ešte v utorok večer a úrady ju plánovali bezprostredne zadržať. Zatykač vydala spolková krajina Dolné Sasko, uviedli podľa DPA zdroje z prostredia bezpečnostných služieb.Nemenovaná žena je vo veku 20-30 rokov a má zároveň nemecké i sýrske občianstvo. Úrady ju upodozrievajú z členstva v IS v Sýrii. Po pristátí vo Frankfurte nad Mohanom sa jej ujme polícia, pracovníci z úradu pre starostlivosť o mládež a odborníci na deradikalizáciu.