Komisárka Stavrovská je proti používaniu sieťových postelí pre osoby so zdravotným postihnutím

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská privítala rozhodnutie Výboru OSN proti mučeniu vo veci používania sieťových postelí pre osoby so zdravotným postihnutím. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa komisárky Elena Koritšánska.„Vítam rozhodnutie Výboru OSN proti mučeniu vo veci Lucky Černákovej. Toto rozhodnutie vytvára priestor na účinnejší zásah proti takýmto historicky zaužívaným praktikám, ktoré sa od roku 2009 podľa zákona o sociálnych službách nesmú v zariadeniach sociálnych služieb používať,“ povedala komisárka Stavrovská.Podľa nej pri monitoringoch v zariadeniach sociálnych služieb, vykonávaných úradom komisára, sa každoročne zisťuje používanie sieťových postelí, pričom „na odstránenie týchto sieťových postelí ukladáme okamžité opatrenia na nápravu a podávame trestné oznámenia“.Zariadenia sociálnych služieb dokonca často argumentujú, že sieťovú posteľ odporúčal psychiater ako zdravotnícku pomôcku.Ako sa uvádza v tlačovej správe, úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa v zariadeniach sociálnych služieb stretáva aj s rovnako neprípustným používaním postelí s vysokými drevenými bočnicami, ktoré sa nedajú zložiť a človek je tam umiestnený na dlhší čas, až kým ho niekto nepríde uvoľniť.V psychiatrických zariadeniach, ktoré úrad komisára v rámci monitoringov navštívil, zistil nadužívanie sieťových postelí. Z deviatich psychiatrických zariadení iba v jednom nepoužívali sieťové postele. Vo zvyšných ôsmich psychiatrických zariadeniach dochádza k nadužívaniu sieťových postelí, dokonca v takej forme, že pacient je umiestnený do sieťovej postele pred očami iných pacientov.Sieťové postele sa používajú, ako sa píše v tlačovej správe, ako bežné lôžka, a nielen na akútne zvládnutie zlého stavu pacienta, a používajú sa dlhodobo. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Stavrovská je za zákaz používania sieťových postelí aj v psychiatrických zariadeniach.