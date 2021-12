Snehové podmienky na lyžovanie sú dobré, svahy sú pripravené na návštevníkov

Lyžiarska sezóna na Slovensku sa tento rok začala rozbiehať druhý decembrový týždeň. Ako prvé začali premávať lanovky a vleky v strediskách na severe Slovenska - na Donovaloch, Roháčoch-Spálenej, Štrbskom Plese, na Martinských holiach, v Bachledke, vo Vrátnej aj v Jasnej. Uplynulý víkend sa pridali ďalšie areály - v prevádzke ich bolo okolo 35.



Od dnes do štvrtka bude počet otvorených stredísk nižší, vzhľadom na víkendový režim. Opäť od 24.12. budú v prevádzke Králiky, od 25.12. Oravská Lesná, od 26.12. Čertovica. Na 1. sviatok vianočný pripravujú spustenie zjazdoviek strediská Vernár, Strachan - Ždiar, Dolný Smokovec - Pod Lesom aj Valčianska dolina.



Otvorené zjazdovky sú pripravené dobre až veľmi dobre. Snehová vrstva je zmiešaná, tvorí ju zväčša technický sneh. Vo vysokohorských lokalitách pripadlo do rána okolo 5 cm čerstvého snehu. Hrúbka snehovej vrstvy dosahuje v spodných hodnotách 20 až 30 cm, v horných 40 až 50, na Chopku do 60 cm. Najlepšia lyžovačka je vo vyšších polohách. Nižšie položené strediská zatiaľ zápasia s nedostatkom snehu, aj keď minulý týždeň sa už lyžovalo na Bezovci aj Pezinskej Babe, ktoré však pre oteplenie sezónu prerušili.



Prevádzka v areáloch nie je v plnom počte svahov. Prevádzkovatelia, v závislosti od poveternostných podmienok, trate postupne technicky dosnežujú a pracujú na ich príprave. Vo viacerých areáloch si návštevníci okrem cien skipasov, priplatia aj parkovací poplatok. Epidemický režim v strediskách - OP.

Nízke Tatry





Donovaly Záhradište 20-35 cm veľmi dobré



Jasná sever 40-60 cm veľmi dobré



Jasná juh 30-60 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm veľmi dobré



Litptovská Teplička 30 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 30 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 5-30 cm dobré

Vysoké, Západné a Belianske Tatry







Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 50 cm veľmi dobré



Kubašok-Spišské Bystré 20-40 cm veľmi dobré



Roháče-Spálená 30-50 cm veľmi dobré



BachledkaSki and Sun 20-30 cm dobré



Monkova dolina-Ždiar 30 cm dobré

Veľká a Malá Fatra







Vrátna-Paseky 40-50 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 20-35 cm dobré

Orava





Kubínska hoľa 30-40 cm veľmi dobré

Stredné Slovensko







Krahule 40 cm veľmi dobré



Látky-Zerrenpach 30-35 cm dobré

Javorníky





Kohútka 20-50 cm dobré

Východné Slovensko







Jahodná 20-30 cm veľmi dobré

Rakúsko









Göstling-Hochkar 75- 95 cm veľmi dobré



Hinterstoder 20-100 cm dobré



Hintertux 20-190 cm dobré



Ischgl 30- 80 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 55- 65 cm dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 20- 80 cm veľmi dobré



Sölden 15-170 cm dobré



St. Anton am Arlberg 45-125 cm dobré



Stubai 20-135 cm dobré



St. Anton am Arlberg 40-120 cm dobré



ZellamSee-Kaprun 60-145 cm dobré