Komisia Súdnej rady bude pokračovať vo svojej činnosti s 5 členmi

Bratislava 28. októbra (TASR) - Komisia Súdnej rady, ktorá sa zaoberá komunikáciou sudcov s podnikateľom Marianom K., bude pokračovať vo svojej činnosti v päťčlennom zložení, ako bola zriadená. Rozhodli o tom členovia Súdnej rady. Debatovali aj o fungovaní v trojčlennom zložení.Zároveň komisia odporúčala predsedníčke Súdnej rady Lenke Praženkovej, aby začala disciplinárne stíhanie voči sudcom, ktorí neprišli na zasadnutie komisie vysvetliť údajnú komunikáciu s Marianom K.Komisii Súdnej rady nebolo umožnené nahliadnúť do vyšetrovacieho spisu s odôvodnením, že vyšetrovanie pokračuje a je neverejné. Skonštatovali to v pondelok niektorí členovia Súdnej rady. Komisia sa zaoberala aj názorom orgánov činných v trestnom konaní. Tie konštatujú, že prípadný skorší výsledok disciplinárneho konania, ktoré prebieha voči sudcom, by mohol ovplyvniť výsledok trestnoprávneho konania.Päťčlenná komisia zriadená z členov Súdnej rady vznikla po tom, ako Národná kriminálna agentúra zaistila koncom augusta viacero mobilných telefónov bratislavských sudcov v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov prijímania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa, zasahovania do nezávislosti súdu a podplácania.