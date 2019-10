ÚVO preveruje okolnosti zmluvy na rekonštrukciu plavárne v Handlovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 28. októbra (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preveruje úkony samosprávy Handlovej po uzatvorení zmluvy na rekonštrukciu kúpaliska a plavárne. ÚVO skonštatoval porušenie zákona a mestu teraz hrozí pokuta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.Zmluvu, ktorej predmetom bola rekonštrukcia mestskej plavárne a kúpaliska a ich budúca prevádzka, uzatvorilo mesto s koncesionárom ešte v decembri 2017. Verejnú súťaž zabezpečovala pre mesto externá firma. ÚVO oslovil vlani mesto s tým, že sa zaujíma o verejné obstarávanie, pričom si vyžiadal niektoré materiály a doklady. V polovici októbra mesto od neho dostalo list, v ktorom ho žiada, aby sa vedenie vyjadrilo k niektorým skutočnostiam.uviedla primátorka Silvia Grúberová.Zákazka nemala byť zverejnená vo vestníku len v rámci SR, ale mala byť zaslaná aj do vestníka Európskej únie (EÚ), čím by sa do koncesie mohli zapojiť viacerí uchádzači z EÚ. Keďže mesto nepoužilo pri verejnej súťaži správny postup, čo v konečnom dôsledku mohlo ovplyvniť rozsah potenciálnych záujemcov, nie je možné podľa ÚVO vylúčiť, že by sa úspešným uchádzačom stal iný hospodársky subjekt.ozrejmila ďalej primátorka.Analýzu zmluvy s koncesionárom si na jar tohto roku dala vypracovať aj samospráva.priblížila Paulínyová.V zmluve sa podľa súčasného vedenia radnice nachádzajú články, ktoré mesto akoby brzdia v niektorých rozhodnutiach.dodala Grúberová.