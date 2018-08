Komisia v Iraku ukončila nové prepočítanie hlasov z májových volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 6. augusta (TASR) - Iracká ústredná volebná komisia ukončila nové prepočítavanie hlasov odovzdaných v májových parlamentných voľbách, ktoré poznačili obvinenia z podvodov a podozrivých nezrovnalostí.Komisia v pondelok oznámila, že neprepočítala hlasy z východného Bagdadu, a to pre požiar v sklade, kde boli uložené urny s odovzdanými hlasovacími lístkami aj elektronické zariadenia na prerátavanie hlasov.Avšak komisia neuviedla, či nové prepočítanie pozmenilo výsledok volieb, a ani to, kedy zverejní nové údaje zrátavania.Iracké úrady využili pri voľbách 12. mája nový elektronický systém, aby sa obmedzili podvody pri hlasovaní. Celkovo bolo rozmiestnených v krajine 60.000 zariadení, ktoré zaslali údaje o hlasovaní do volebnej centrály cez satelit.Politický blok šiitského duchovného Muktadu as-Sadra, ktorý sa stavia proti vplyvu Iránu v krajine, získal najväčší podiel z odovzdaných hlasov - v 329-člennom parlamente mu pripadá 54 kresiel. Iránom podporovaná koalícia, pozostávajúca zo šiitských milícií, sa so 47 kreslami dostala na druhé miesto, po ňom nasleduje aliancia premiéra Hajdara Abádího so 42 kreslami.Rokovania o vytvorení novej irackej vlády prebiehajú už od mája, doplnila tlačová agentúra AP.Iračania zažili 12. mája prvé voľby od porážky džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorú vláda ohlásila vlani v decembri, a zároveň štvrté od invázie pod vedením Spojených štátov z roku 2003. Voľby sprevádzala nízka účasť voličov, ktorá dosiahla necelých 45 percent.