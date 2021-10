Komisia vybrala skutky na Detský čin roka, nominované príbehy sa dostanú do škôl

Rozhodne detská porota

Pod záštitou prezidentky

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Výberová komisia školského projektu Detský čin roka počas leta vybrala 40 skutkov v ôsmich kategóriách. Do 30. novembra budú môcť deti vybrať jeden z príbehov v každej kategórii.Ako v tlačovej správe informovala koordinátorka projektu Magdaléna Fábryová , organizátori začiatkom októbra zaslali pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2 200 základných škôl a školských úradov. Príbehy budú učitelia s deťmi čítať na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube.Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú.„Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú individuálnu hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti,“ uviedla Fábryová. Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2021. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2021.Organizátori projektu pripravili aj anketu pre verejnosť. Tá je určená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt a inšpirovať sa dobrými skutkami detí. „Je to tiež cesta, ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk,“ doplnila Fábryová.Za dobré skutky detí môžu deti aj verejnosť hlasovať v nasledovných ôsmych kategóriách: záchrana ľudského života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc prírode, dobrý nápad, cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký Čin a dobrý čin na nete. 21. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Komisia vybrala aj príbehy pomoci z obdobia pandémie ochorenia COVID-19. „Pandémia výrazne zasiahla aj do života detí. Školy boli zavreté niekoľko mesiacov a deti sa museli vysporiadať s online verziou vyučovania. Po dlhú dobu boli bez priamych kontaktov s mnohými členmi rodiny či kamarátmi. Mnohé z nich sa tiež nakazili koronavírusom. Napriek tomu dokázali v týchto ťažkých chvíľach pomáhať tam, kde to bolo najviac potrebné,“ vysvetlila koordinátorka projektu. Príbehy nie sú zaradené do oficiálneho oceňovania projektu a všetky získavajú Čestné uznanie Detský čin roka 2021.