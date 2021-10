Poslanci pokračujú rozpravou o Lipšicovej správe, debatu o Žilinkovej už ukončili (naživo)

Hlasovanie o Žilinkovej správe

Správy o odpočúvaní

Ide o takzvané správy o odpočúvaní, ktoré predkladajú výbor pre obranu a bezpečnosť, výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a výbor na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci v utorok budú pokračovať v diskusii o správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2020. Správu predstavil v piatok 1. októbra špeciálny prokurátor Daniel Lipšic Poslanci by mali hlasovať o správe o činnosti generálnej prokuratúry za minulý rok. Debatu o správe generálneho prokurátora Maroša Žilinku zákonodarci ukončili minulý týždeň.Špeciálny prokurátor Lipšic pred poslancami okrem iného počas svojho vystúpenia hovoril o výhradách k jeho mediálnym vyjadreniam. Poznamenal, že prvé mesiace vo funkcii nedával žiadne rozhovory a ani ich nemal v pláne robiť.Vzhľadom na to, že Úrad špeciálnej prokuratúry napádali vplyvné podozrivé a obvinené osoby alebo vplyvní politici, tak považoval za potrebné reagovať. Podotkol, že by bol radšej, keby sa špeciálnej prokuratúry zastal niekto iný. Hovoril o tom aj s generálnym prokurátorom Žilinkom.Poslanci majú na aktuálnej schôdzi tiež prerokovať tri správy o stave použitia informačno-technických prostriedkov za prvý polrok 2021.Septembrová schôdza parlamentu je jedna z najdlhších v tomto volebnom období. Rokuje sa už štvrtý týždeň. Schôdza sa začala 16. septembra, teda deň po odchode pápeža Františka