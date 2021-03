Komisia vyšetrujúca smrť Lučanského by mala čoskoro ukončiť svoju prácu, Kolíková očakáva výsledky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.3.2021 (Webnoviny.sk) - Komisia, ktorá prešetruje úmrtie bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského , by mala ukončiť svoju prácu v najbližších dňoch. Na tlačovej besede to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Komisia je podľa slov ministerky vo svojej záverečnej fáze a je teraz dôležité, aby naformulovala výsledky svojho vyšetrovania.„Viem, že by tu bol záujem o ďalšie dokumenty, ktoré vyplývajú z prebiehajúceho vyšetrovania. Bude závisieť od toho, či dokumenty, ktoré súvisia s pitvou, komisia dostane. Ak nie, tak tam už nebude priestor na nejaké ďalšie informácie,“ uzavrela Kolíková.Komisia pozostávajúca zo 17 členov bola zriadená ministerkou spravodlivosti za účelom objasnenia smrti bývalého šéfa polície Milana Lučanského. Zastúpenie v nej majú okrem koaličných a opozičných poslancov napríklad aj predstavitelia médií, verejnej ochrankyne práv alebo prezidentky.Bývalý prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. V prvej polovici decembra podstúpil operáciu po tom, ako sa podľa vlastných slov v cele zranil. Lučanský bol väzobne stíhaný pre obvinenie v kauze Judáš.