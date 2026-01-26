Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 26.1.2026
 Meniny má Tamara
26. januára 2026

Komora mimovládok odmieta medializovanie neukončených auditov, štát prezentuje výsledky zavádzajúco a účelovo


Kontrola je legitímna, manipulácia však nie. Štát prezentuje výsledky neukončených auditov mimovládok zavádzajúco a účelovo. Upozornila na to



gettyimages 1147069746 676x451 26.1.2026 (SITA.sk) - Kontrola je legitímna, manipulácia však nie. Štát prezentuje výsledky neukončených auditov mimovládok zavádzajúco a účelovo. Upozornila na to Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO).


Štát podľa Komory MNO, ktorá zastupuje záujmy občianskeho sektora v rámci Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, prezentuje výsledky spôsobom, ktorý je účelový a nastavený tak, aby škandalizoval jednotlivé kontrolované subjekty a očierňoval mimovládny sektor ako celok. Komora zdôraznila, že v kontrolovaných prípadoch išlo len o administratívne pochybenia, nie o zneužívanie verejných prostriedkov. Dokazujú to podľa Komory MNO aj samotné zverejnené čísla.

Medializovanie neukončených auditov


Komora ubezpečila, že rešpektuje a plne súhlasí s princípom nastavenia pravidiel pri rozdeľovaní verejných prostriedkov, ako aj s potrebou kontrolovať ich používanie. Upozorňuje však, že obsah a forma zverejňovania výsledkov nie sú v poriadku.

"Kontrola verejných prostriedkov je legitímna a potrebná. To, čo odmietame, je medializovanie neukončených auditov a zamieňanie administratívnych pochybení za zneužívanie. Čísla jasne ukazujú, že mimovládne organizácie narábajú s verejnými zdrojmi zodpovedne," uviedol predseda Komory MNO Marcel Zajac.

Zistené pochybenia sú len administratívne


Komora súčasne upozorňuje, že medializácia auditov, ktoré nie sú ešte ukončené, je manipulatívna. "Informovanie verejnosti o výsledkoch auditov, ktoré nie sú právoplatne ukončené, považujeme za manipulatívne a neprofesionálne. Kontrolované subjekty majú podľa zákona právo vyjadriť sa k zisteniam, rozporovať ich a využiť riadne opravné prostriedky," zdôraznila komora. Zajac upozornil, že prezentovanie predbežných zistení ako hotových faktov vytvára vo verejnosti mylný dojem viny ešte pred ukončením zákonných procesov.

Komora má informácie, ktoré hovoria o tom, že zistené pochybenia sú len administratívne. Nejde teda o nepreukázané či "stratené" finančné prostriedky, podvody, či o prípady, v ktorých by financovanie nesúviselo s realizovanými aktivitami alebo objemom vykonanej práce vo verejnom záujme. Čísla tak podľa slov komory hovoria v prospech mimovládok.

Komora MNO priblížila, že z doposiaľ zverejnených údajov totiž vyplýva, že z celkovej kontrolovanej sumy 47,4 milióna eur, a teda z celkovej hodnoty dotácií netýkajúcej sa len grantov pre MNO, ale aj pre iné subjekty, sú mimovládkam vytýkané nedostatky v hodnote vyše 215-tisíc eur, čo predstavuje 0,45 percenta z kontrolovanej sumy. Komora to hodnotí ako veľmi dobrý výsledok, ktorý dokazuje vysokú mieru zodpovednosti mimovládneho sektora ak ide o narábanie s verejnými zdrojmi.


Zdroj: SITA.sk - Komora mimovládok odmieta medializovanie neukončených auditov, štát prezentuje výsledky zavádzajúco a účelovo © SITA Všetky práva vyhradené.

