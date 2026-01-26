Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 26.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tamara
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

26. januára 2026

Polícia v Prešovskom kraji mala cez víkend napilno, odhalila desať vodičov pod vplyvom alkoholu


Tagy: Alkohol za volantom prešovská krajská polícia

Polícia počas uplynulého víkendu 24. a 25. januára zaznamenala na cestách Prešovského kraja viacero prípadov nezodpovedného správania vodičov pod vplyvom alkoholu a ...



Zdieľať
26.1.2026 (SITA.sk) - Polícia počas uplynulého víkendu 24. a 25. januára zaznamenala na cestách Prešovského kraja viacero prípadov nezodpovedného správania vodičov pod vplyvom alkoholu a návykových látok. Policajti vo výkone služby odhalili 10 vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu a jeden prípad jazdy pod vplyvom inej návykovej látky.


Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, k viacerým incidentom došlo aj priamo v cestnej premávke. V obci Pčoliné (okres Humenné) zišiel 51-ročný vodič s osobným autom z mosta do priekopy, pričom dychová skúška u neho preukázala takmer 2,1 promile alkoholu. V Poprade 45-ročný vodič prešiel do protismeru a narazil do hydrantu, nafúkal 1,85 promile.

V obci Medzianky (okres Vranov nad Topľou) prekročila 27-ročná vodička maximálnu povolenú rýchlosť, pričom dychová skúška ukázala hodnotu 1,35 promile. V obci Vyšná Sitnica (okres Humenné) jazdil rovnako starý vodič zo strany na stranu, policajti mu namerali takmer tri promile alkoholu.

V Humennom došlo k zrážke osobného vozidla s chodcom. Štyridsaťosemročná vodička, ktorá mala v dychu 0,77 promile alkoholu, zrazila 41-ročného muža, u ktorého bola dychovou skúškou zistená hodnota 0,73 promile. Chodec utrpel zranenia a polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.


Zdroj: SITA.sk - Polícia v Prešovskom kraji mala cez víkend napilno, odhalila desať vodičov pod vplyvom alkoholu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol za volantom prešovská krajská polícia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Komora mimovládok odmieta medializovanie neukončených auditov, štát prezentuje výsledky zavádzajúco a účelovo

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 