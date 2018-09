KOMORA ZUBÁROV: Počet sladených nápojov v škôlkach je alarmujúci

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 27. septembra (TASR) – Deťom vo veku do šesť rokov v predškolských zariadeniach podávajú priveľa sladených nápojov. Tie majú v spojení s nedostatočnou ústnou hygienou za následok vysoký výskyt pokazených a plombovaných zubov. Vo štvrtok na "" poukázala na tlačovej konferencii Slovenská komora zubných lekárov (SKZL).Práve v predškolskom veku podľa odborníkov vznikajú návyky v starostlivosti o celkové zdravie, ktoré pretrvávajú po celý život. SKZL požiadala v tejto súvislosti o monitoring Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý sa zameral na pitný režim v materských školách.zhodnotil prezident SKZL Igor Moravčík.priblížil Moravčík. Zvýšený výskyt zubného kazu má podľa nehoSvojho zubného lekára má 56 percent slovenských detí.informovala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre zubné lekárstvo Neda Markovská. Pripomenula, že podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) patrí SlovenskoU päťročných detí nemá žiaden zubný kaz len 42 percent, ale cieľom SKZL je zvýšiť tento počet na 90 percent.Jana Hamade z ÚVZ SR na základe cieleného monitoringu, ktorý bol vykonávaný vo všetkých regiónoch Slovenska počas mája 2018, zdôraznila, žedodala Hamade.V rámci pitného režimu v predškolských a školských zariadeniach odporúčajú odborníci preferovať podávanie čistej vody, nepodporovať sladké pohostenia, ktoré prinášajú deti do zariadenia pri príležitosti narodenín a osláv, nepodávať sladené nápoje na školských slávnostiach a športových podujatiach, podporovať pitie nesladeného a neochuteného mlieka a podľa sezóny zvýšiť podávanie a konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny v neupravenej forme.Naopak, SLZK a ÚVZ SR podporujú podávanie zeleného, čierneho, ovocného čaju, prírodných stopercentných ovocných a zeleninových štiav, do ktorých neboli pridané cukor, sladidlá, farbivá, arómy a konzervačné látky. Ďalej odporúčajú vody ochutené ovocnými sirupmi s najmenej 50-percentným podielom ovocnej zložky bez umelých farbív a konzervantov.Za veľmi dôležité považujú odborníci aj to, aby rodičia s čistením ústnej dutiny začali už od narodenia dieťaťa, a to jemným čistením ďasien vlhkou plátennou vreckovkou. Odporúčajú tiež návštevu zubného lekára ešte predtým, ako má dieťa prvé problémy so zubami. Zdravá výživa a pravidelné kontroly u stomatológa podporia správne hygienické návyky.