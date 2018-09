D. Trump podporil dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem/New York 27. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril v stredu podporu pre dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu - prvýkrát od svojho nástupu do funkcie. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.povedal Trump počas stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.dodal americký prezident.povedal Trump neskôr na tlačovej konferencii.Trumpova administratíva sa doposiaľ vyhýbala vydávaniu vyhlásení na podporu dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu - medzinárodne uprednostňovanej možnosti, na základe ktorej by sa popri Izraeli zriadil aj palestínsky štát.Netanjahu sa tiež roky zdráha vysloviť podporu palestínskemu štátu. Trump uviedol, že chce dosiahnuť uzavretie izraelsko-palestínskej mierovej dohody ešte pred koncom svojho prvého funkčného obdobia s tým, že "Palestínčania rozhodne prichádzajú späť k rokovaciemu stolu".Palestínsky prezident Mahmúd Abbás však povedal, že Spojené štáty sa diskvalifikovali ako sprostredkovatelia mieru na Blízkom východe, a vopred odmietol americký mierový plán, ktorý sa ešte len chystajú zverejniť.Abbás požaduje zriadenie palestínskeho štátu zahrňujúceho Predjordánsko, pásmo Gazy a východný Jeruzalem - všetky územia, ktoré Izrael obsadil v roku 1967 počas tzv. šesťdňovej vojny.