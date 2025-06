Komory kritizujú vládu za zhoršovanie situácie v odmeňovaní zamestnancov v sociálnych službách

23.6.2025 (SITA.sk) - V sektore sociálnych služieb na Slovensku pretrvávajú výrazné rozdiely v odmeňovaní zamestnancov, ktoré ešte viac prehĺbilo najnovšie rozhodnutie vlády.

Tá schválila jednorazový bonus vo výške 800 eur, ktorý si v rámci tripartity dohodli Združenie miest a obcí Slovenska a odbory s vládou, avšak iba pre zamestnancov pracujúcich vo verejných službách. Zamestnanci neverejných poskytovateľov sociálnych služieb opäť zostali bokom, podobne ako v prípade odmien počas pandémie ochorenia COVID-19.

Dlhodobo upozorňujú na nerovnosť

Komora opatrovateliek Slovenska a Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na túto nerovnosť dlhodobo upozorňujú.

„Je to veľká nespravodlivosť. Nie je správne, ak opatrovateľka alebo iný pracovník v rovnakom meste, len u iného poskytovateľa, bonus 800 eur dostane alebo nie. Hoci ide iba o jednorazové vyrovnanie, nespravodlivosť v systéme sociálnych služieb vnímame dlhodobo," zdôraznila Ždiľová z Komory opatrovateliek Slovenska.

Zamestnanci neverejných sektorov

Zamestnanci neverejných poskytovateľov sociálnych služieb prinášajú spoločnosti rovnaké spoločenské a morálne hodnoty ako ich kolegovia z verejného sektora. Napriek tomu však nemajú garantované rovnaké mzdy ani z nich vyplývajúce sociálne zabezpečenie.

Často pracujú na skrátené úväzky, pretože neverejní poskytovatelia im pre neisté financovanie z eurofondov nevedia ponúknuť prácu na trvalý pracovný pomer. V dôsledku toho prichádzajú o zamestnanecké benefity.

Navyše nie sú združení v rovnakej odborovej organizácii ako zamestnanci verejných poskytovateľov, ktorá by mohla v ich mene vyjednávať lepšie pracovné podmienky kolektívnou zmluvou. O to výraznejšie je celé nastavenie systému nespravodlivé. Slovenská republika ako členský štát Európskej únie by mala aktívne prispievať k vyrovnávaniu sociálnych nerovností a nie ich prehlbovať.

Prístup vlády zhoršuje situáciu

Súčasný prístup vlády podľa komôr ďalej zhoršuje situáciu v sektore sociálnych služieb, ktorý je dlhodobo finančne poddimenzovaný a čelí personálnej nestabilite spôsobenej nedostatkom pracovníkov.

Rozdeľovanie zamestnancov na dve skupiny podľa typu poskytovateľa znevýhodňuje tých, ktorí často ani nemajú možnosť zamestnať sa vo verejnom sektore, pretože v mnohých regiónoch služby verejných poskytovateľov nie sú dostupné. Takýto prístup vedie k nezáujmu o prácu v sociálnych službách, k vysokej fluktuácii a k odchodu zamestnancov z celého systému.

Rovnaká odmena za rovnakú prácu

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce spolu s Komorou opatrovateliek Slovenska preto žiadajú vládu Slovenskej republiky, aby dodržiavala smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania. Táto smernica má byť transponovaná do slovenskej legislatívy v júni tohto roka.

Zároveň apelujú na vládu, aby nezľahčovala význam Európskeho piliera sociálnych práv, ku ktorému sa zaviazala prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti. Komory vyzývajú kabinet, aby zabezpečil rovnaké podmienky pre všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu v sektore sociálnych služieb.

„Žiadame, aby vláda prijala opatrenia, ktoré odstránia rozdiely v odmeňovaní zamestnancov u všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Títo pracovníci už roky pracujú za najnižšie mzdy a všetci si zaslúžia spravodlivú odmenu. A to nie až po roku 2026, ktorý tak či tak nič negarantuje, ale už dnes," zdôrazňujú predstavitelia komôr.