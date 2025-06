Situácia s nelegálnou migráciou je na Slovensku stabilná, od začiatku roka evidujú len 13 zadržaných cudzincov

Rezort vnútra ešte na jeseň 2023 povolal na stráženie slovensko-maďarskej hranice policajtov a vojakov. Dôvodom bola podľa ministerstva zhoršená situácia, keďže v období od 1. januára do 19. novembra 2023 zadržali na našom území celkovo 47 443 migrantov. Celková nelegálna migrácia v rovnakom období v roku 2022 predstavovala 8 964 zadržaných osôb.





23.6.2025 (SITA.sk) - Pokiaľ ide o nelegálnu tranzitnú migráciu na území Slovenskej republiky je situácia momentálne stabilná, pričom od začiatku tohto roka štátne orgány evidujú len 13 zadržaných cudzincov.Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann s tým, že v roku 2024 evidovali 44 zadržaných osôb, kým v roku 2023, pred prijatím opatrení na hraniciach s Maďarskom, tranzitovalo územím SR vyše 46-tisíc migrantov po tzv. západobalkánskej migračnej trase. Situácia sa podľa rezortu vnútra stabilizovala vďaka opatreniam, ktoré vykonáva slovenská polícia na hraniciach s Maďarskom od konca roka 2023.„Súčasná situácia je aj naďalej do značnej miery ovplyvňovaná aj opatreniami vykonávanými Srbskom v oblasti boja proti prevádzačstvu a nelegálnej migrácii a následným presunom aktivít prevádzačov na iné vetvy západobalkánskej migračnej trasy, najmä v smere do Chorvátska a ďalej cez Slovinsko do cieľových krajín západnej Európy," uviedol Neumann. Ako ďalej povedal Úrad hraničnej a cudzineckej polície aj naďalej vykonáva operatívnu činnosť a v rámci ochrany hraníc sa uskutočňuje aj intenzívna výmena informácií s krajinami na migračnej trase.„Je potrebné povedať, že v súčasnosti sa takmer všetky neoprávnené prekročenia hraníc týkajú východnej hranice s Ukrajinou," doplnil hovorca.