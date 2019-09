Kompenzácie pre cestujúcich upravila po novom aj Kanada

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - K ochrane práv cestujúcich v leteckej doprave sa po Európskej únii pridala i Kanada. Cestujúci tak majú po novom nárok na odškodnenie aj pri cestovaní lietadlom z Kanady alebo do Kanady zo štátov mimo Európskej únie.Nová úprava platí od polovice júla. Doposiaľ kompenzácie platili iba v rámci európskej direktívy. Pre cestujúcich cez iné štáty ale žiadne odškodnenie neexistovalo.vysvetľuje František Herynk zo spoločnosti Click2Claim. Kanadská úprava sa dotkne rádovo niekoľko tisíc cestujúcich ročne, hlavne na linkách kanadských spoločností v smere do Európy.Táto nová úprava práv cestujúcich vstupuje do platnosti postupne a má dve fázy. V prvej fáze platnej od 15. júla 2019 musia začať letecké spoločnosti s cestujúcimi komunikovať a odovzdávať im informácie o ich právach v prípade meškania alebo zrušenia ich letu. Ďalej musia poskytnúť odškodnenie až do výšky 2400 kanadských dolárov (1651 eur) za odoprenie nástupu na palubu, povinnosť zaistiť štandardnú starostlivosť v priebehu meškania letu či poskytnúť náhradu za stratu alebo poškodenie batožiny až do výšky 2100 kanadských dolárov.V druhej fáze, ktorá vstupuje do platnosti 15. decembra 2019, musia letecké spoločnosti poskytnúť cestujúcim odškodnenie až do výšky 1000 kanadských dolárov za meškanie letu, prípadne zaistiť rebooking (presmerovanie) letu, a to aj s využitím konkurenčných leteckých prepravcov, do cieľovej destinácie cestujúceho.dodáva Herynk.