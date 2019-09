Porošenkova strana žiada reakciu na Zemanovu schôdzku s Rusínmi

Na archívnej snímke Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 11. septembra (TASR) - Ukrajinská opozičná strana Európska solidarita, ktorú vedie exprezident Petro Porošenko, žiada Ukrajinskú bezpečnostnú službu (SBU), aby reagovala na stretnutie českého prezidenta Miloša Zemana s delegáciou zakarpatských Rusínov. Podľa agentúry RIA Novosti to v stredu uviedla poslankyňa strany Sofija Fedynová.České médiá predtým informovali, že prezident ČR prijal delegáciu Svetovej rady podkarpatských Rusínov. Delegácia údajne diskutovala so Zemanom oZeman členom rusínskej delegácie prisľúbil, že ich problém a požiadavky predostrie na schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.Fedynová teraz v mene svojej frakcie žiada SBU a ukrajinskú Radu národnej bezpečnosti a obrany, aby podnikli kroky, ktoré zabrániaUkrajinský spravodajský portál Politeka.net napísal, že Ukrajinci majú obavy, že v Zakarpatskej oblasti sa zopakuje "" scenár, a to z dôvodu rastúcej podpory tamojšej maďarskej diaspóry zo strany Maďarska.Vzťahy medzi maďarskou diaspórou a Ukrajincami sa začali zhoršovať po tom, ako maďarský konzulát v Berehove začal ukrajinským občanom maďarského pôvodu vydávať maďarské pasy. Úradníci im pritom radili, aby fakt, že sú držiteľmi maďarských dokladov, pred ukrajinskými úradmi tajili.Pri sčítaní ľudu, ktoré sa na Ukrajine konalo v roku 2001, sa zistilo, že za Rusínov sa považuje 10.000 obyvateľov Zakarpatskej oblasti (0,8 percenta obyvateľstva tejto oblasti). Ukrajinský štatistický úrady pritom Rusínov nevyčleňuje ako samostatné etnikum s vlastným jazykom a kultúrou. Časť Rusínov sa považuje za príslušníkov rusínskeho národa, iní sa označujú za Rusínov-Ukrajincov - jednu z etnografických skupín ukrajinského národa.