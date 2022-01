Odpadky sa dajú zbierať aj v zime

Komplimenty nestačia, dôležitejšie sú skutky

Do boja s odpadom sa pridávajú viacerí influenceri

26.1.2022 (Webnoviny.sk) -Prírode však komplimenty nepomôžu, pretože len tie nestačia na to, aby sa príroda vyčistila od pohodeného odpadu. Dôležité sú skutky. A práve tento deň je ideálny na to, aby sme skoncovali s výhovorkami, a aby sme našej planéte aktívne pomohli.Už sme si zvykli na to, že odpadky chodíme do prírody zbierať hlavne v teplejších mesiacoch. Dbajme ale na ochranu prírody aj v zime. Či už pri korčuľovaní, bežkovaní, lyžovaní alebo aj pri prechádzkach v lese môžeme nájsť na snehu nemilé prekvapenia – zlomenú lyžu, papierovú vreckovku alebo obaly od cukríkov. Voľne pohodený odpad nie je len výsledok nezodpovedných ľudí. Okrem ľudí ho majú na svedomí zvieratá, ktoré odpad vynášajú z nezabezpečených kontajnerov, alebo vietor, ktorý ho z kontajnerov rozfúka. "Vezmi si ma vníma problematiku voľne pohodeného odpadu veľmi citlivo. Vzdelávaním a osvetou učíme ľudí, aby zbierali voľne pohodený odpad v prírode, a tiež ich motivujeme, aby odpad v prírode nevytvárali. Neustále opakujeme, že čo si so sebou do prírody donesieme, to by sme si so sebou mali aj odniesť," vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie z OZV ENVI - PAK.Iniciatíva Vezmi si ma motivuje ľudí k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu už od roku 2019. Odvtedy už zorganizovala viacero aktivít, do ktorých sa jednorazovo alebo opakovanie zapájajú stovky ľudí.Aktuálna výzva chce povzbudiť ľudí k tomu, aby aj v zime trávili čas v prírode zmysluplne a užitočne. Komplimenty prírode nepomôžu, dôležitejšie je to, ako sa k nej správame počas celého roka. Proces zapojenia sa do výzvy je veľmi jednoduchý. Počas zimných športov či prechádzok v prírode pozbierajte porozhadzovaný odpad. Fotografiu so svojím úlovkom – vyzbieraným odpadom zverejnite na Instagrame a označte ju #vezmisima a #KomplimentyPrirodeNepomozu."Komplimenty prírode nepomôžu. Pre prírodu sú dôležitejšie skutky ako slová. Teší nás, že si to myslia aj viacerí dobrovoľníci, firmy či známe osobnosti, ktorým na prírode záleží, pravidelne sa do jej čistenia zapájajú, a tým sú inšpiráciou aj pre ďalších ľudí," dodáva Kretter.Na prírode a životnom prostredí záleží aj viacerým známym osobnostiam, ktoré sa rozhodli výzvu podporiť, a tak prispieť ku krajšiemu Slovensku. Známe osobnosti budú ľudí vyzývať, aby aj v zime strávili čas v prírode zmysluplne, napríklad pozbieraním porozhadzovaných odpadkov. Do výzvy sa pri najbližšej prechádzke lesom zapoja napríklad herec Štefan Martinovič, moderátorka a influencerka Babsy Jagušak, bloger Rado Hoppej (Nie je túra bez Štúra) či travel bloger Milan Bez Mapy.Informačný servis