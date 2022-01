Spánok nie je len o kvantite, ale aj o kvalite

Žijeme žiaľ v rýchlej dobe, ktorá kladie na ľudí čoraz vyššie požiadavky, a skracuje spánok. Človek je na rozdiel od iných tvorov na planéte špecifický tým, že si dobrovoľne skracuje svoj spánok (budíkom). Nebudeme však riešiť filozofické témy, ale zameriame sa na to, ako sa dá jednoduchým spôsobom zlepšiť kvantita a predovšetkým kvalita nášho spánku. Práve od toho, ako sme sa vyspali a koľko máme energie, sa totiž odvíja veľa vecí v našom živote. Nehovoríme len o pracovnej efektivite, ale predovšetkým o zdraví.

Spánok môžeme zlepšiť vhodným vybavením a vhodnými zásahmi do našej spálne. Všetko sa začína a končí pri posteli, no okrem postele ako takej vieme spánok zlepšiť aj ďalšími jednoduchými zmenami. Radíme vám nezanedbávať investície do svojej spálne a kvality spánku. Spánok je totiž dôležitý pre zdravie. Je dokázané, že ak dlhodobo spíte menej než 7-8 hodín, oslabuje sa vaša obranyschopnosť a vaše telo je náchylnejšie na to, aby sa neubránilo pred nejakou chorobou či vírusom. Taktiež je tu aj psychická stránka, potrebujeme spať, aby si myseľ oddýchla, a aby sme ju „vyčistili“ od všetkých možných podnetov a povinností.

V každom prípade, dominantou spálne by mala byť štýlová posteľ patričných rozmerov. Aj pokiaľ ste „single“ a žijete sami bez partnera, odporúčame vám kúpiť si manželskú posteľ. Rozdiel v investícii oproti jednolôžkovej zase nie je až taký dramatický, no pohodlie je oveľa väčšie, aj pokiaľ v posteli spíte sami. Navyše, nikdy neviete, kedy si nájdete novú známosť či nového životného partnera. Následne si už môžete vyberať, či preferujete posteľ z masívu, prípadne čalúnenú posteľ. Tým, ktorí v posteli napríklad radi pozerajú filmy či seriály na notebooku, zase odporúčame posteľ s čelom, kam si viete príjemne oprieť hlavu a pozerať to, čo vás baví. Postele sa dajú kúpiť bez úložného priestoru alebo s úložným priestorom, v tomto prípade zvážte, či úložný priestor potrebujete. Ak ho využijete, tak poďte do tejto možnosti. Nezabúdajte na rozmery postele, najmä v prípade, ak patríte medzi tých vyšších, aby vám potom nebola posteľ príliš krátka.

V podstate na rovnakej úrovni dôležitosti ako výber samotnej postele sú matrace a vhodné rošty pre kvalitný spánok. Toto majte na pamäti, pretože aj tá najlepšia posteľ vám jednoducho nebude slúžiť tak dobre, pokiaľ k nej nedoplníte kvalitný matrac a vhodný rošt. Poznáme klasické pevné, latkové rošty, ktoré ocenia tí, ktorí majú radšej tvrdšiu podložku na spanie. Pre takéto pevné latkové rošty sú následne vhodnejšie pružinové matrace. Obľúbeným riešením sú lamelové rošty, ktoré vďaka schopnosti pruženia ocenia zase priaznivci mäkšieho spánku. K lamelovým roštom sa hodia napríklad penové matrace. Špecifickou kategóriou sú polohovateľné rošty. Tie sú vhodné či už pre náročnejších zákazníkov, ktorí si v posteli radi čítajú, alebo si pozrú dobrý film. Často sa však používajú aj pre starších ľudí či v nemocniciach. Najmä seniori naozaj ocenia možnosť polohovateľného roštu. Polohovanie sa dá nastaviť či už manuálne alebo elektricky.

V úvode sme spomínali, že okrem postele, matracov či roštov prispievajú ku kvalitnému spánku aj ďalšie skutočnosti. Odporúčame vám napríklad vhodné odtienenie spálne, najmä ak nie ste priaznivcami skorého ranného budenia slnečnými lúčmi. Taktiež si strážte vlhkosť a teplotu v spálni. Pokiaľ vás napríklad trápi hluk zospodu od susedov, skúste mäkký koberec, ktorý dokáže až prekvapivo účinne absorbovať hluk a opäť ešte zútulní priestor vo vašej spálni.

Zdroj obrázka 1: Lopolo / Shutterstock.com

Zdroj obrázka 2: Ihor Bulyhin / Shutterstock.com