Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. októbra 2025

Komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026, uviedol Raši


Tagy: Komunálne voľby Predseda parlamentu Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra Volebne obdobie

Debata o predĺžení súčasného volebného obdobia je definitívne uzavretá, najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026. Vyplynulo to z pondelkovej diskusie predsedu



Zdieľať
20.10.2025 (SITA.sk) - Debata o predĺžení súčasného volebného obdobia je definitívne uzavretá, najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026. Vyplynulo to z pondelkovej diskusie predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) so zástupcami všetkých samospráv a regiónov na Slovensku.

Porušenie princípov ústavnosti


Tí sa jednotne zhodli, že akékoľvek predlžovanie ich súčasného funkčného obdobia by bolo porušením princípov ústavnosti a platných právnych noriem. Informovali o tom v pondelok z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR.

Predseda parlamentu Richard Raši a predsedovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Únie miest Slovenska (ÚMS) dospeli k spoločnej dohode.

„Vypočuli sme si jasné, jednotné a principiálne stanovisko všetkých troch združení, ktoré kategoricky odmietli návrh na odklad volieb plánovaných na rok 2026. Plne rešpektujeme ich argumentáciu, že starostovia, primátori a župani dostali od voličov mandát na štyri roky a akákoľvek retroaktívna zmena týchto pravidiel by bola porušením ústavných princípov a demokratických noriem,“ uviedol Raši.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR a splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka (Hlas-SD) musia pravidlá platiť pred začiatkom hry. To podľa neho platí aj o dĺžke volebného obdobia samospráv. „Je to úcta k pravidlám aj signál férovosti volebnej súťaže,“ poznamenal.

Prínosy päťročného volebného obdobia


Podľa Rašiho strana Hlas dlhodobo vníma potenciálne prínosy päťročného volebného obdobia pre budúcnosť samospráv. Systematické predĺženie funkčného obdobia by podľa jeho slov mohlo byť prospešné napríklad pre lepšiu stabilizáciu čerpania eurofondov a poskytlo by starostom viac času na naplnenie svojich programov.

„Podobnú úvahu vnímam aj zo strany ZMOS-u, no je to vážna otázka a vyžaduje si širšiu zhodu. Nie len kvôli tomu, že je správne, aby pri takýchto zásahoch do fungovania štátu bola jasnejšia zhoda v spoločnosti, ale aj preto, že si to pýta zákon. Na predĺženie funkčného obdobia je totiž potrebné zmeniť Ústavu SR,“ vysvetlil. Ako ďalej uviedol, nezaznamenal, že by sa k tejto téme postavila niektorá z opozičných strán podporne. Nazbieranie potrebných 90 hlasov v parlamente by tak podľa neho nebolo reálne.

Predseda parlamentu tiež po stretnutí avizoval, že so silným mandátom od predstaviteľov samospráv sa odštartuje komunikácia s politickými partnermi s cieľom nájsť zhodu na ústavnom riešení, ktoré bude mať širokú a dlhodobú podporu.


Zdroj: SITA.sk - Komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026, uviedol Raši © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Predseda parlamentu Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra Volebne obdobie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Podnikateľ Žiga zaplatí 100-tisíc eur za podplácanie, podá však aj dovolanie
<< predchádzajúci článok
Jasná odštartuje zimnú sezónu už čoskoro. Ako sú na tom ostatné lyžiarske strediská?

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 