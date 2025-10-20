|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vendelín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. októbra 2025
Komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026, uviedol Raši
Tagy: Komunálne voľby Predseda parlamentu Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra Volebne obdobie
Debata o predĺžení súčasného volebného obdobia je definitívne uzavretá, najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026. Vyplynulo to z pondelkovej diskusie predsedu
Zdieľať
20.10.2025 (SITA.sk) - Debata o predĺžení súčasného volebného obdobia je definitívne uzavretá, najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026. Vyplynulo to z pondelkovej diskusie predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) so zástupcami všetkých samospráv a regiónov na Slovensku.
Tí sa jednotne zhodli, že akékoľvek predlžovanie ich súčasného funkčného obdobia by bolo porušením princípov ústavnosti a platných právnych noriem. Informovali o tom v pondelok z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR.
Predseda parlamentu Richard Raši a predsedovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Únie miest Slovenska (ÚMS) dospeli k spoločnej dohode.
„Vypočuli sme si jasné, jednotné a principiálne stanovisko všetkých troch združení, ktoré kategoricky odmietli návrh na odklad volieb plánovaných na rok 2026. Plne rešpektujeme ich argumentáciu, že starostovia, primátori a župani dostali od voličov mandát na štyri roky a akákoľvek retroaktívna zmena týchto pravidiel by bola porušením ústavných princípov a demokratických noriem,“ uviedol Raši.
Podľa štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR a splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka (Hlas-SD) musia pravidlá platiť pred začiatkom hry. To podľa neho platí aj o dĺžke volebného obdobia samospráv. „Je to úcta k pravidlám aj signál férovosti volebnej súťaže,“ poznamenal.
Podľa Rašiho strana Hlas dlhodobo vníma potenciálne prínosy päťročného volebného obdobia pre budúcnosť samospráv. Systematické predĺženie funkčného obdobia by podľa jeho slov mohlo byť prospešné napríklad pre lepšiu stabilizáciu čerpania eurofondov a poskytlo by starostom viac času na naplnenie svojich programov.
„Podobnú úvahu vnímam aj zo strany ZMOS-u, no je to vážna otázka a vyžaduje si širšiu zhodu. Nie len kvôli tomu, že je správne, aby pri takýchto zásahoch do fungovania štátu bola jasnejšia zhoda v spoločnosti, ale aj preto, že si to pýta zákon. Na predĺženie funkčného obdobia je totiž potrebné zmeniť Ústavu SR,“ vysvetlil. Ako ďalej uviedol, nezaznamenal, že by sa k tejto téme postavila niektorá z opozičných strán podporne. Nazbieranie potrebných 90 hlasov v parlamente by tak podľa neho nebolo reálne.
Predseda parlamentu tiež po stretnutí avizoval, že so silným mandátom od predstaviteľov samospráv sa odštartuje komunikácia s politickými partnermi s cieľom nájsť zhodu na ústavnom riešení, ktoré bude mať širokú a dlhodobú podporu.
Zdroj: SITA.sk - Komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026, uviedol Raši © SITA Všetky práva vyhradené.
Porušenie princípov ústavnosti
Tí sa jednotne zhodli, že akékoľvek predlžovanie ich súčasného funkčného obdobia by bolo porušením princípov ústavnosti a platných právnych noriem. Informovali o tom v pondelok z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR.
Predseda parlamentu Richard Raši a predsedovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Únie miest Slovenska (ÚMS) dospeli k spoločnej dohode.
„Vypočuli sme si jasné, jednotné a principiálne stanovisko všetkých troch združení, ktoré kategoricky odmietli návrh na odklad volieb plánovaných na rok 2026. Plne rešpektujeme ich argumentáciu, že starostovia, primátori a župani dostali od voličov mandát na štyri roky a akákoľvek retroaktívna zmena týchto pravidiel by bola porušením ústavných princípov a demokratických noriem,“ uviedol Raši.
Podľa štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR a splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka (Hlas-SD) musia pravidlá platiť pred začiatkom hry. To podľa neho platí aj o dĺžke volebného obdobia samospráv. „Je to úcta k pravidlám aj signál férovosti volebnej súťaže,“ poznamenal.
Prínosy päťročného volebného obdobia
Podľa Rašiho strana Hlas dlhodobo vníma potenciálne prínosy päťročného volebného obdobia pre budúcnosť samospráv. Systematické predĺženie funkčného obdobia by podľa jeho slov mohlo byť prospešné napríklad pre lepšiu stabilizáciu čerpania eurofondov a poskytlo by starostom viac času na naplnenie svojich programov.
„Podobnú úvahu vnímam aj zo strany ZMOS-u, no je to vážna otázka a vyžaduje si širšiu zhodu. Nie len kvôli tomu, že je správne, aby pri takýchto zásahoch do fungovania štátu bola jasnejšia zhoda v spoločnosti, ale aj preto, že si to pýta zákon. Na predĺženie funkčného obdobia je totiž potrebné zmeniť Ústavu SR,“ vysvetlil. Ako ďalej uviedol, nezaznamenal, že by sa k tejto téme postavila niektorá z opozičných strán podporne. Nazbieranie potrebných 90 hlasov v parlamente by tak podľa neho nebolo reálne.
Predseda parlamentu tiež po stretnutí avizoval, že so silným mandátom od predstaviteľov samospráv sa odštartuje komunikácia s politickými partnermi s cieľom nájsť zhodu na ústavnom riešení, ktoré bude mať širokú a dlhodobú podporu.
Zdroj: SITA.sk - Komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026, uviedol Raši © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne voľby Predseda parlamentu Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra Volebne obdobie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Podnikateľ Žiga zaplatí 100-tisíc eur za podplácanie, podá však aj dovolanie
Podnikateľ Žiga zaplatí 100-tisíc eur za podplácanie, podá však aj dovolanie
<< predchádzajúci článok
Jasná odštartuje zimnú sezónu už čoskoro. Ako sú na tom ostatné lyžiarske strediská?
Jasná odštartuje zimnú sezónu už čoskoro. Ako sú na tom ostatné lyžiarske strediská?