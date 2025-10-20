|
Pondelok 20.10.2025
|
20. októbra 2025
Podnikateľ Žiga zaplatí 100-tisíc eur za podplácanie, podá však aj dovolanie
Podnikateľ Štefan Žiga, ktorý bol právoplatne uznaný za vinného z podplácania uhradí peňažný trest 100-tisíc eur. Na pondelkovej tlačovej besede to povedal ...
20.10.2025 (SITA.sk) - Podnikateľ Štefan Žiga, ktorý bol právoplatne uznaný za vinného z podplácania uhradí peňažný trest 100-tisíc eur. Na pondelkovej tlačovej besede to povedal jeho obhajca Marek Para. Ako doplnil, zároveň vo veci podajú dovolanie. Dôvodom je podľa advokáta zmarenie obhajoby odsúdeného a zamedzenie jeho prístupu k dôkazom.
„Rešpektuje všetky inštitúcie a všetky orgány Slovenskej republiky a tomuto rozhodnutiu sa podriadi," povedal Para na margo Žigu s tým, že odsúdený podnikateľ peňažný trest zaplatí buď jednorazovo alebo v splátkach, čo bude záležať od jeho finančných možností.
„Ale nie ej možné konštatovať, že akýmkoľvek spôsobom rešpektuje rozhodnutie, ktoré bolo v jeho veci prijaté, alebo, že rešpektuje konanie, ktorá viedlo k prijatiu takéhoto rozhodnutia," skonštatoval Para.
Para zároveň uviedol na margo bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka, ktorý bol kľúčovým svedkov v procese so Žigom, že „nie je nepopísaná kniha".
„To je právoplatne skonštatované v mojom trestnom konaní, že klamal. Za to je podané trestné oznámenie, bude vyvodzovaná zodpovednosť," vyhlásil Para s poukazom na jeho vlastné trestné stíhanie, ktoré skončilo zrušením obvinenia.
Najvyšší súd SR začiatkom októbra potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý podnikateľa v októbri 2024 uznal za vinného z trestného činu podplácania, pričom mu uložil peňažný trest vo výške 100-tisíc eur. Ak by ho obžalovaný nezaplatil, sudca Milan Cisárik určil náhradný trest v dĺžke jeden rok väzenia.
Štefan Žiga sa vtedy voči verdiktu odvolal, najvyšší súd však jeho odvolanie zamietol a verdikt sa tak stal právoplatným. Podľa obžaloby Žiga podplácal bývalého šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda Slobodníka, pričom mu odovzdal 85-tisíc eur.
Štefan Žiga bol pôvodne obvinený, že odovzdal úplatky vo výške 175-tisíc eur. Tie mali v období rokov 2016 až 2020 smerovať bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardovi Slobodníkovi, ale aj bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi. Vo veci podplácania Makóa však nakoniec Generálna prokuratúra SR prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku zrušila Žigovi obvinenie. Peniaze pre Slobodníka sa mali týkať vyšetrovania kauzy známej ako Valčeky, v ktorej išlo o nadmerné odpočty DPH. Samotný Slobodník má v tejto veci podmienečne zastavené trestné stíhanie za prijatie úplatku.
Zdroj: SITA.sk - Podnikateľ Žiga zaplatí 100-tisíc eur za podplácanie, podá však aj dovolanie © SITA Všetky práva vyhradené.
