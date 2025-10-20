Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. októbra 2025

Podnikateľ Žiga zaplatí 100-tisíc eur za podplácanie, podá však aj dovolanie


Tagy: kauza Valčeky peňažný trest Podplácanie Súdy Trestné stíhanie

Podnikateľ Štefan Žiga, ktorý bol právoplatne uznaný za vinného z podplácania uhradí peňažný trest 100-tisíc eur. Na pondelkovej tlačovej besede to povedal ...



Zdieľať
gettyimages 1494529981 676x451 20.10.2025 (SITA.sk) - Podnikateľ Štefan Žiga, ktorý bol právoplatne uznaný za vinného z podplácania uhradí peňažný trest 100-tisíc eur. Na pondelkovej tlačovej besede to povedal jeho obhajca Marek Para. Ako doplnil, zároveň vo veci podajú dovolanie. Dôvodom je podľa advokáta zmarenie obhajoby odsúdeného a zamedzenie jeho prístupu k dôkazom.

Jednorazovo alebo v splátkach


„Rešpektuje všetky inštitúcie a všetky orgány Slovenskej republiky a tomuto rozhodnutiu sa podriadi," povedal Para na margo Žigu s tým, že odsúdený podnikateľ peňažný trest zaplatí buď jednorazovo alebo v splátkach, čo bude záležať od jeho finančných možností.

Ale nie ej možné konštatovať, že akýmkoľvek spôsobom rešpektuje rozhodnutie, ktoré bolo v jeho veci prijaté, alebo, že rešpektuje konanie, ktorá viedlo k prijatiu takéhoto rozhodnutia," skonštatoval Para.

Para zároveň uviedol na margo bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka, ktorý bol kľúčovým svedkov v procese so Žigom, že „nie je nepopísaná kniha".

To je právoplatne skonštatované v mojom trestnom konaní, že klamal. Za to je podané trestné oznámenie, bude vyvodzovaná zodpovednosť," vyhlásil Para s poukazom na jeho vlastné trestné stíhanie, ktoré skončilo zrušením obvinenia.

Zamietnuté odvolanie


Najvyšší súd SR začiatkom októbra potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý podnikateľa v októbri 2024 uznal za vinného z trestného činu podplácania, pričom mu uložil peňažný trest vo výške 100-tisíc eur. Ak by ho obžalovaný nezaplatil, sudca Milan Cisárik určil náhradný trest v dĺžke jeden rok väzenia.

Štefan Žiga sa vtedy voči verdiktu odvolal, najvyšší súd však jeho odvolanie zamietol a verdikt sa tak stal právoplatným. Podľa obžaloby Žiga podplácal bývalého šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda Slobodníka, pričom mu odovzdal 85-tisíc eur.


Štefan Žiga bol pôvodne obvinený, že odovzdal úplatky vo výške 175-tisíc eur. Tie mali v období rokov 2016 až 2020 smerovať bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardovi Slobodníkovi, ale aj bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi. Vo veci podplácania Makóa však nakoniec Generálna prokuratúra SR prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku zrušila Žigovi obvinenie. Peniaze pre Slobodníka sa mali týkať vyšetrovania kauzy známej ako Valčeky, v ktorej išlo o nadmerné odpočty DPH. Samotný Slobodník má v tejto veci podmienečne zastavené trestné stíhanie za prijatie úplatku.




Zdroj: SITA.sk - Podnikateľ Žiga zaplatí 100-tisíc eur za podplácanie, podá však aj dovolanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kauza Valčeky peňažný trest Podplácanie Súdy Trestné stíhanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Turisti padali dvesto metrov a prežili, záchranári hovoria o veľkom šťastí – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026, uviedol Raši

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 