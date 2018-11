Komunálne voľby sa začali bez problémov, v Skalitom volia od 6. hodiny

Na snímke hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Prečítajte si aj: ONLINE KOMUNÁLNE VOĽBY 2018: Volebné miestnosti sa otvorili

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) - Komunálne voľby sa na Slovensku začali bez problémov. V obci Skalité v okrese Čadca volia obyvatelia od šiestej hodiny, v ostatných obciach od siedmej. Po otvorení volebných komisií to potvrdila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.uviedla s tým, že od ôsmej zasadá Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.doplnila Chmelová. Členovia štátnej volebnej komisie by sa mali ísť pozrieť aj do volebných miestností.Nových starostov, primátorov a komunálnych poslancov si volia obyvatelia v takmer 3000 miest a obcí. Volebné miestnosti zostanú otvorené do 22. h. Počas volebného dňa platí moratórium, za jeho porušenie hrozia pokuty.Voliť môže viac ako 4,4 milióna obyvateľov, a to plnoletí občania SR aj cudzinci. Hlasy možno odovzdať iba v mieste trvalého bydliska. Vo volebnej miestnosti sa občania SR preukazujú platným občianskym preukazom, cudzinci dokladom o pobyte pre cudzinca.Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť, môžu požiadať obec počas volebného dňa o prenosnú volebnú schránku. Tá však za nimi nemôže prísť do iného okrsku, iba do toho ich. Preferovaným kandidátom odovzdáva volič hlas tým, že zakrúžkuje jeho číslo. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý je pokuta 33 eur.