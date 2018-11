V Slanskej Hute je na piatich poslancov jeden kandidát

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Slanská Huta 10. novembra (TASR) – Chýbajúcimi kandidátmi na poslancov obecného zastupiteľstva sú poznačené sobotňajšie komunálne voľby v obci Slanská Huta v okrese Košice okolie. Poslaneckých miest je päť, o mandát sa uchádza len jedna kandidátka. O funkciu starostu sa uchádzajú dvaja kandidáti.Volebná miestnosť sa nachádza v budove obecného úradu. Voliť prichádzali ľudia už od 7. h. "Voliť chodíme pravidelne, dnes je to tak skoro ráno preto, že veziem priateľku autom do práce do Košíc. Voliť by mal každý," povedal pre TASR jeden z prvých voličov Július Bakajsa. Nedostatok kandidátov na poslancov ho prekvapil, dôvod nezáujmu o kandidatúru nepozná.Slanská Huta je obec s 240 obyvateľmi v Slanských vrchoch. Účasť na voľbách máva pravidelne vyššiu, ako je celoštátny priemer, v minulých komunálnych voľbách to bolo 76,19 percenta."V obci máme zapísaných 196 voličov. Jedna pani, ktorá je zdravotne znevýhodnená, požiadala o prenosnú schránku, vyšlú sa za ňou dvaja členovia komisie," uviedol predseda miestnej volebnej komisie Ľudovít Dziak.Vzhľadom na neobsadenie postov poslancov čakajú obec ďalšie voľby.