Komunálni lídri podporili v ankete zmeny na modernizáciu samospráv – FOTO

27.5.2025 (SITA.sk) - Viac ako 1 300 starostov a primátorov sa zapojilo do ankety Ministerstva vnútra SR zameranej na modernizáciu a stabilizáciu samospráv.Výsledky, ktoré rezort predstavil na sneme Združenia miest a obcí Slovenska , ukazujú, že komunálni lídri podporujú oddelenie termínu komunálnych a župných volieb, medziobecnú spoluprácu, ekonomickú stabilitu miest a obcí a tiež potrebu vzdelávania.Ako informoval hovorca ministerstva vnútra SR Matej Neumann , v dotazníku vyjadrila svoj názorstarostov a primátorov. Získané postoje predstaviteľov samospráv v ankete určia aktivity v nasledujúcom období.„Postoje komunálnych lídrov neberieme ako štatistiku, ale ako jasný signál a mandát na presadenie zmien, ktoré dokážu pomôcť stabilizovať náročnú situáciu v našich mestách a obciach a zároveň prispejú k novému komunálnemu manažmentu. Ten už nastavujeme aj prostredníctvom pilotného projektu centier zdieľaných služieb či ďalšími opatreniami s pozitívnymi dopadmi na rozvoj samospráv,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Ministerstvo vnútra požiadalo v apríli listom starostov a primátorov, aby vyjadrili názor k piatim témam. Za oddelenie termínu komunálnych a župných volieb bolostarostov a primátorov, za zachovanie spoločného termínu volieb sa vysloviloz nich.Zvyšok sa nevedel vyjadriť. Ažzapojených považuje za potrebné nastaviť mechanizmy na systematickú podporu medziobecnej spolupráce. V praxi to znamená lepšie zdieľanie služieb, efektívnejšie využívanie zdrojov a najmä úsporu pre obecné rozpočty.Zavedenie inflačného automatu pri miestnych daniach a poplatkoch podporujekomunálnych lídrov.V prípade existenčného minima, teda štátnej garancie finančných príjmov pre samosprávy, je podpora na úrovni takmer. Viac akokomunálnych lídrov vníma ako prínosné zabezpečenie vzdelávania volených predstaviteľov a odborných zamestnancov zo strany rezortu vnútra.Modernizácia samosprávy je podľa ministra vnútra nevyhnutná. „Modernizačný dlh nie je malý a po 35 rokoch od znovuobnovenia samosprávy, po 20 rokoch od zavedenia fiškálnej decentralizácie musíme konštatovať, že krajina potrebuje silné regióny, stabilnú samosprávu. Po tak dlhej dobe transformácie, decentralizácie, rôznych systémových zmien sa zhodneme na tom, že samospráva je úspešný príbeh, ktorý však potrebuje modernizáciu. A veľmi podobne je to aj v prípade miestnej štátnej správy,“ uviedol Šutaj-Eštok.Dodal, že ministerstvo vnútra je pripravené urobiť veľkú reformu verejnej správy, ale je potrebné ju urobiť spolu so samosprávami. Platformou na pravidelné rokovania, úzku spoluprácu a prijímanie zmien by sa mala stať Rada vlády pre verejnú správu.