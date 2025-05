Predvolajte nemeckého veľvyslanca a preverujte mimovládky, reaguje Právo na pravdu na slová Merza o Slovensku

Merz pohrozil Slovensku aj Maďarsku

Nie sme žiadna kolónia

Združenie cieli aj na nemeckú nadáciu

27.5.2025 (SITA.sk) - Občianske združenie Právo na pravdu vníma vyjadrenia nemeckého kancelára Friedricha Merza ako priame zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska.Nový nemecký kancelár počas diskusného fóra vo verejnoprávnej televízii WDR pohrozil Slovensku zastavením eurofondov , ak sa bude príliš odkláňať od smerovania Európskej únie . Spolu s nami spomínal aj Maďarsko a povedal, že konfliktu s týmito dvoma krajinami sa nebude dať vyhnúť, ak budú pokračovať v doterajšom kurze a budú sa snažiť brániť EÚ v zavádzaní sankcií voči Rusku „Nemôžeme dovoliť, aby rozhodnutia celej Európskej únie záviseli od nejakej malej menšiny a určite by mohlo dôjsť k jasnejším slovám a možno aj tvrdším konfliktom,“ povedal v rozhovore a zdôraznil, že okrem právneho konania „je tu ešte vždy možnosť odobratia európskych prostriedkov“ dotknutým štátom.Občianske združenie Právo na pravdu vyzýva ministra zahraničných vecí Juraja Blanára Smer-SD ), aby si bezodkladne predvolal nemeckého veľvyslanca na Slovensku.„Vyjadrenia kancelára Merza, ktorý podmienil čerpanie eurofondov politickým súhlasom Slovenska so súčasným smerovaním EÚ a otvorene kritizoval samostatné kroky demokraticky zvolenej vlády SR, prekračujú rámec diplomatickej korektnosti a predstavujú neakceptovateľný politický nátlak,“ uviedol Zoroslav Kollár Združenie zdôrazňuje, že Slovensko je zvrchovaný štát, člen EÚ s rovnakými právami ako ostatní a naša vláda má právo rozhodovať podľa vôle občanov. „Nie sme žiadna kolónia, pán kancelár Merz. Sme suverénna členská krajina Európskej únie s vlastnými názormi, ktoré sa vám vôbec nemusia páčiť. O tom je demokracia,“ dodal Kollár.Právo na pravdu okrem Blanára vyzvalo aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ), aby dal preveriť činnosť nemeckej nadácie Friedrich Ebert Stiftung. „Podľa dostupných informácií systematicky zasahuje do slovenského verejného života," uvádza združenie v tlačovej správe.Martin Halás upozornil, že táto nadácia, financovaná z nemeckých štátnych fondov, úzko spolupracuje s nominantkou strany Hlas-SD na Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a s mimovládnymi organizáciami , ktoré organizujú protivládne protesty . Podľa združenia môže ísť o pôsobenie, ktoré v iných krajinách označujú ako činnosť zahraničných agentov – teda aktivity financované zo zahraničia, ktoré majú vplyv na vnútropolitické rozhodovanie.„Tieto aktivity môžu predstavovať vážne narušenie politickej stability a suverenity Slovenskej republiky. Očakávame, že kompetentné orgány zabezpečia dôkladnú kontrolu a podniknú kroky na ochranu národných záujmov,“ uzatvára Halás.Šéf slovenskej diplomacie Blanár verí, že zo strany Merza išlo len o hypotetické úvahy. „Odmietame vyjadrenie nemeckého kancelára, ktorý na konferencii Európske fórum WDR hovoril o tom, ako presvedčiť členské krajiny, ktoré neťahajú za jeden povraz... Takéto uvažovanie je pre nás neprijateľné, pretože ak niektorý zo štátov vznesie výhrady, tak to robí pre svoje suverénne postavenie, ktoré je nedotknuteľné, a vtedy je potrebné rokovať a nie hľadať mechanizmy, ako ich donútiť k 'poslušnosti',“ uviedol Blanár.