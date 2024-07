Komunikácia s Európskou komisiou je dôverná, Suskovo ministerstvo reaguje na výzvy SaS

Podľa poslankyne za SaS Márie Kolíkovej by pre EK mohlo byť problémom, že Trestný zákon v novelizovanej podobe rozlišuje medzi páchateľom, ktorý kradne európske peniaze a páchateľom, ktorý ukradne slovenské peniaze. Zároveň skonštatovala, že posledné rýchle zmeny v Trestnom zákone sú rukolapným dôkazom úplnej neschopnosti ministra spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ).„Pri posledných zmenách neočakávam nikoho z justície, kto by sa za tieto zmeny postavil a v prípade napadnutia na Ústavnom súde SR si neviem predstaviť iný výsledok ako konštatovanie protiústavnosti,“ vyhlásila Kolíková. Dodala, že predmetnou novelou by sa mal ústavný súd zaoberať.