Komunikáciu vo vláde treba zlepšiť, Remišová sa obula aj do Matoviča

Rodičia sú v neistote

Primátori sú pripravení pomôcť

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) tvrdí, že je potrebné zlepšiť komunikáciu medzi členmi vlády aj s partnermi - so samosprávou a hlavne školami. Povedala to na pondelkovej tlačovej konferencii. Podľa nej nemôže minister zdravotníctva v stredu 3. februára povedať, že sa otvoria školy a premiér z tej istej strany následne povie, že by sa otvárať nemali.V krajine to podľa nej spôsobuje chaos. Tiež kritizovala, že ministri sa nemôžu dozvedať o epidemickej situácii zo statusu na sociálnej sieti predsedu vlády.Kritizuje, že veľa rodičov sa až v nedeľu večer 7. februára dozvedelo, či sa v pondelok 8. februára otvorí škola, do ktorej chodí ich dieťa. Bude požadovať, aby minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) stanovil v spolupráci s hygienikmi jasné kritériá, najlepšie v COVID automate, na základe ktorých sa bude určovať, ktoré školy sú otvorené alebo nie.Takéto rozhodnutie musí byť podľa jej slov jasné školám, rodičom, zriaďovateľom a musí byť v dostatočnom predstihu, najneskôr v stredu po vláde.„V COVID automate sú na všetko jasné pravidlá. Vieme, kedy sa testujú firmy, aké sú pravidlá pre firmy, ale v prípade škôl je momentálne viac ako 100-tisíc rodičov a učiteľov v neistote. O tom, ktoré školy sa otvárajú a ktoré nie, rozhoduje ‚pán bohvie kto´,” povedala s tým, že o tom sa chcú rozprávať na koaličnej rade.Tento a budúci týždeň majú podľa Remišovej prísť na Slovensko prvé vakcíny od spoločnosti AstraZeneca . V tejto súvislosti uviedla, že cieľom je za dva týždne zaočkovať všetkých učiteľov a vychovávateľov na prvom stupni základných škôl, ktorých je približne 20-tisíc.Podľa nej to je dôležité pre bezpečnosť detí, samotných učiteľov aj pre zabezpečenie bezproblémového vyučovania. Primátori v strane Za ľudí sú podľa jej slov pripravení poskytnúť rezortu zdravotníctva súčinnosť pri očkovaní.