Prokurátor žiada medzinárodný zatykač pre podnikateľa Suchobu z akcie Mýtnik

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal vo štvrtok 4.februára na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) návrh na vydanie európskeho a medzinárodného zatýkacieho rozkazu na podnikateľa Michala Suchobu Pre televíziu Markíza to potvrdila hovorkyňa ŠTS v Pezinku Katarína Kudjaková . Portál Markízy tvnoviny.sk pripomína, že Michal Suchoba je obvinený spolu s ďalšími osobami v kauze Mýtnik . V súčasnosti by sa mal podľa portálu nachádzať v zahraničí.Podľa portálu ani advokát Michala Suchobu nevedel, či sa plánuje vrátiť na Slovensko. „Vraj s ním už niekoľko dní nekomunikuje,” uvádzajú tvnoviny.sk. Portál ďalej konštatuje, že ak by naše súdy vydali na Michala Suchobu zatykač, dostať ho na Slovensko môže byť zložité.Medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi, kde sa obvinený údajne nachádza, totiž podľa Ministerstva spravodlivosti SR neexistuje bilaterálna zmluva a Spojené arabské emiráty nepristúpili k nijakému medzinárodnému dohovoru.