Komunisti rokovali 4 hodiny, menšinovú vládu ANO a ČSSD podporia

Český premiér Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 30. júna (TASR) - Komunisti podporia menšinovú vládu hnutia ANO a Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD). V sobotu po skončení štvorhodinového rokovania širšieho vedenia strany to spravodajskému serveru iDNES.cz povedal komunistický poslanec Leo Luzar a neskôr potvrdil predseda strany Vojtěch Filip. Komunisti zdvihnú ruku pre vládu, neodídu teda zo sály. Vláda by sa mala opierať o 108 hlasov poslancov.Pri hlasovaní širšieho vedenia KSČM podporilo Babišovu vládu 54 členov komunistického ústredného výboru, 23 bolo proti a jeden sa zdržal.Hlasovanie o dôvere Babišovmu kabinetu sa uskutoční 11. júla a komunisti mali teraz v sobotu v rukách osud druhej vlády Andreja Babiša. Išlo o to, či dodajú svojich 15 hlasov pre dôveru menšinovému kabinetu ANO a ČSSD a či ho budú aj ďalej tolerovať.povedal pritom len pred niekoľkými dňami predseda KSČM Vojtěch Filip v rozhovore pre denník Mladá fronta DNES.povedal vtedy Filip.Dôvodov na nahnevanie mal niekoľko. Prekážalo mu, že na valnej hromade sa do dozornej rady elektrárenskej spoločnosti ČEZ nedostal audítor Jan Vaněček, a aj to, že sa dopredu nedozvedel meno novej ministerky spravodlivosti Taťány Malej, ktorá teraz čelí afére kvôli svojej diplomovej práci.Komunisti mali tiež výhradu k ministrom zdravotníctva Adamovi Vojtěchovi a dopravy Danovi Ťokovi, ale Babiš ich aj tak do svojej druhej vlády opäť nominoval.