Zjazd Alternatívy pre Nemecko v Augsburgu vyvolal protesty

Na snímke zľava Alexander Gauland, Alice Weidelová a Beatrix von Storchová, Augsburg 30. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Augsburg 30. júna (TASR) - Stovky ľudí sa v sobotu zišli v Augsburgu na juhu Nemecka, aby protestovali proti pravicovej populistickej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorej zjazd sa v meste koná. V súvislosti s tým do Augsburgu ako posilu povolali asi 2000 policajtov. Informovala o tom agentúra DPA.Odporcovia AfD sa popoludní plánujú stretnúť s ďalšími oponentmi AfD a protestovať proti jej politike pochodom ulicami mesta. Očakáva sa na ňom účasť niekoľkých tisíc ľudí.Euroskeptická a protiprisťahovalecká AfD zaznamenala vlani v septembri úspech v parlamentných voľbách a stala sa najsilnejšou opozičnou stranou.Zjazd AfD sa koná v konzervatívnom Bavorsku, kde by AfD chcela zaznamenať úspech v októbrových krajinských voľbách.Týždenný prieskum inštitútu Emnid, uskutočnený od 14. do 20. júna, ukázal, že AfD by volilo 16 percent respondentov - je to dosiaľ najlepší výsledok AfD v týždenných prieskumoch Emnidu.